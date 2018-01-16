Vândalos pulam muro de escola e danificam câmeras de segurança

A Escola Estadual Regina Bolssanello Fornazier, no distrito de Juncado, interior de Sooretama, Norte do Estado, foi alvo de dois vândalos no fim de semana. Segundo informações passadas à Polícia Militar, eles pularam o muro da unidade de ensino e danificaram três câmeras de monitoramento e um cadeado. A dupla também fez um buraco na parede da quadra esportiva para ter acesso ao pátio da escola.

O crime ocorreu por volta das 17 horas de domingo (14) e foi registrado pela PM na tarde desta segunda-feira (15). Uma funcionária disse que os vândalos aparentavam ser menores de idade e não foram vistos por nenhum vizinho quando pularam o muro. Mas foram filmados pelo sistema de videomonitoramento da escola. As imagens serão disponibilizadas à Polícia Civil.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela delegacia de Sooretama. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181.