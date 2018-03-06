Vândalos invadem unidade de saúde e comem macarrão instantâneo

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Samira Ferreira

Vândalos arrombaram a unidade de saúde do bairro Araçá, em Linhares, Norte do Estado, e até fizeram lanche. De acordo com o boletim da Polícia Militar, eles comeram macarrão instantâneo na cozinha e também abriram várias salas e armários.

O crime foi registrado pela PM na manhã desta quinta-feira (5), quando uma funcionária chegou para trabalhar. Não satisfeitos, os vândalos ainda deixaram escrito na parede da cozinha a seguinte frase: "o posto de saúde fica na rota de usuários de drogas".

Os funcionários sentiram falta apenas de materiais de escritório, como canetas e lápis. A coordenadora foi orientada pelos policiais a solicitar o conserto da porta de vidro que fica nos fundos da unidade para dificultar a ação de vândalos e invasores. Nenhum suspeito foi localizado.

PREFEITURA

A Prefeitura de Linhares informou que todos os reparos necessários estão sendo providenciados e que a unidade é monitorada por rondas da Guarda Civil Municipal. Disse ainda que o caso não afetou o funcionamento da unidade, que transcorreu normalmente.

O município também informou que contribui com as investigações da polícia e pede ajuda da comunidade para denunciar casos de vandalismo pelo 153 ou pela Ouvidoria Municipal no 3372 6808.

POLÍCIA

Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação na Delegacia Patrimonial de Linhares. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.