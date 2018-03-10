'Vai saber', diz suspeito ao ser questionado sobre morte de Andrielly

Rubens de Almeida Dias Júnior suspeito de assassinar a namorada Andrielly Mendonça Pereira dos Santos se entregou à polícia nesta sexta-feira Crédito: Carlos Alberto Silva

Na saída da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, a madrasta de Andrielly Mendonça, Ondina Mutz dos Santos, questionou Rubens de Almeida Dia Júnior sobre como a jovem morreu e ouviu como resposta "vai saber". Indiferente à emoção de Ondina, ele  que é o principal suspeito do crime  afirmou que não cometeu o assassinato. Rubens se entregou à Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (9) . O crime aconteceu na madrugada de domingo (4).

DIÁLOGO

Ondina: Por que você fez isso com a Andrielly? A gente tratava você com tanto respeito e carinho. Me responde, por favor.

Rubens fica em silêncio.

Repórter: Está arrependido do que você fez?

Rubens: Eu não fiz.

Repórter: Você não fez?

Rubens: Não.

Ondina: Então como ela morreu?

Rubens: Vai saber

Ondina: "Vai saber"? Se era você quem estava com ela...

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CRIANÇA

A família de Andrielly afirma que a menina de dois anos presenciou o assassinato da mãe. "Esses dias minha netinha acordou no meio da noite falando: 'Mamãe, mamãe, bateu, bateu'", contou a madrasta da vítima. Por conta do comportamento da filha de Andrielly, de apenas 2 anos, Odina conta que uma psicóloga, amiga da famíia, se ofereceu para fazer o tratamento da menina. Segundo a avó, a pequena presenciou o assassinato da mãe.

ela só chama a mãe toda hora. Nossa netinha não dorme mais direito, acorda assustada à noite. Ela presenciou a fatalidade. Ela tem que ter o tratamento. Se nós adultos temos que ter um acompanhamento, imagina uma criança de 2 anos que presenciou tudo", desabafou. "Ela vai dar um tratamento pra nossa netinha porque. Nossa netinha não dorme mais direito, acorda assustada à noite. Ela presenciou a fatalidade. Ela tem que ter o tratamento. Se nós adultos temos que ter um acompanhamento, imagina uma criança de 2 anos que presenciou tudo", desabafou.

INVESTIGAÇÃO

Após ter se entregado na companhia de seu advogado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Rubens foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Viana. Já havia sido expedido um mandado de prisão temporária contra ele.

Ainda na delegacia, ele prestou depoimento e contou que deu um mata-leão na namorada. "Nós vamos confrontar a versão dele com as demais provas dos autos. Atualmente ele é investigado por homicídio qualificado", afirmou o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher, Janderson Lube.

O CASO

Andrielly e Rubens eram namorados e moravam juntos em um apartamento no bairro Planalto, em Vila Velha. A filha da jovem, de dois anos, também residia com o casal. Os dois teriam brigado na madrugada de domingo (04) e Rubens foi visto por vizinhos saindo de casa com a criança. Minutos depois, Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço dentro do quarto da filha. No dia do crime, a polícia informou que a arma do crime teria sido o fio de um carregador de celular.

Rubens chegou a ficar com a filha de Andrielly até o final da manhã de domingo, quando a entregou a familiares dele. A menina foi levada à Delegacia Regional de Vila Velha onde deixaram a criança com os parentes da jovem morta.

O advogado de Rubens, Carlos Henrique, também disse na última quinta-feira (08), que o suspeito estava com dificuldades de lidar com a situação, que ele estava assustado, não era bandido e nunca havia sido preso.

A bebê de dois anos, filha de Andrielly, está sob os cuidados de Juciara Pereira dos Santos, tia de Andrielly e demais familiares.