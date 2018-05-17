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Vítima ficou paraplégica

Universitário é preso por atropelar ciclista em Vila Velha

Caso aconteceu em outubro de 2016, mas o mandado de prisão do universitário saiu somente agora

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 21:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 21:55
Estudante de direito Pedro Paulo Cunha de Souza Vivas Ferreira, preso por atropelar e deixar paraplégico um ciclista, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Facebook
O estudante de Direito Pedro Paulo Cunha de Souza Vivas Ferreira, 23 anos, foi preso por atropelar e deixar paraplégico um ciclista, na Praia da Costa, Vila Velha, depois de passar a noite em uma boate, de acordo com a Polícia Civil. O caso aconteceu em 2016 e o universitário foi preso pela Divisão Especializada de Delitos de Trânsito, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.
Ainda de acordo com o titular da divisão, delegado Maurício Gonçalves, Pedro Paulo, que teve a Carteira Nacional de Habilitação suspensa logo após o atropelamento, estava descumprindo a decisão da Justiça e dirigia mesmo sem a CNH. O universitário, inclusive, foi detido no dia 28 de março deste ano, após ser flagrado cometendo esta infração.
Recebemos a denúncia de que ele estava dirigindo sem a CHN e fizemos uma operação. Ele foi flagrado nas imediações da faculdade onde estuda, em Vitória, e detido. Ele também conduzia o veículo em alta velocidade. O Pedro assinou um Termo Circunstanciado por direção perigosa e por violar a suspensão da carteira e foi liberado, explicou o delegado.
Pedro Paulo foi preso por volta das 16 horas desta quarta-feira (16), no Centro de Vitória. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, e vai responder pelo crime de lesão corporal gravíssima. O advogado do universitário foi contactado por telefone, mas disse que não poderia falar, pois estava ocupado e, se tivesse interesse, entraria em contato.
ATROPELAMENTO
O ciclista foi atropelado por Pedro Paulo na madrugada do dia 8 de outubro de 2016, quando passava pela Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa. Ele treinava quando foi atingido pelo Kia Cadenza do universitário.
Pedro Paulo permaneceu no local do atropelamento, mas recusou-se a fazer o teste do bafômetro na época. Ele foi liberado pela polícia ainda no local onde o fato ocorreu.
Nossas investigações apontam que ele permaneceu em uma boate, localizada no bairro Itapoã, até as 5 horas, onde fez uso de bebida alcoólica. De lá, saiu para a Praia da Costa, onde perdeu o controle do veículo e atropelou a vítima. Temos imagens de videomonitoramento da boate, que comprovam isso, afirmou o delegado.

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