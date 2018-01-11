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Assalto

Universitário do Rio Grande do Norte é assaltado dentro da Ufes

Vítima foi rendida por um homem armado e com o rosto coberto, dentro do campus da universidade. Estudante teve a bicicleta, que comprou há dois dias, levada pelo criminoso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 22:38

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 22:38

O crime aconteceu no início da tarde Crédito: Ricardo Medeiros
Um estudante de 25 anos, foi assaltado e teve a bicicleta roubada, na tarde de terça-feira (9), dentro do Campus da Ufes, em Goiabeiras, Vitória. Ele foi rendido por um homem armado, por volta das 13h30.
A bicicleta havia sido comprada no dia anterior. O estudante, que é de Natal, no Rio Grande do Norte, mora no Estado há 10 meses, e veio para estudar.
O universitário contou que voltava para o laboratório de Oceanografia, que fica em uma parte mais afastada do campus, quando foi surpreendido pelo criminoso, que estava com o rosto coberto por uma bandana.
Eu sabia a ladeira que de acesso ao prédio, empurrando minha bicicleta, quando ouvi um barulho. Olhei para trás, vi o homem com o rosto coberto e com a arma na mão. ele gritava: perdeu, perdeu, relata a vitima.
O homem estava acompanhado de mais uma pessoa, que o universitário não conseguiu ver quem era. Os suspeitos estavam escondidos atrás de uma parede.
Assustado, o universitário jogou a bicicleta no chão e fugiu correndo. Foi uma reação impensada. Mas, quando vi a arma apontada para mim não pensei direito. Só queria procurar um lugar para me abrigar, desabafou.
Após o assalto, a vítima procurou pelos seguranças da universidade e foi informado por um deles que no momento do assalto, estavam trabalhando apenas quatro seguranças para patrulhar todo o campus.
Precisamos de mais segurança, não tem condições. Já ouvi inúmeros relatos de assaltos ocorridos ali dentro, reclama.
Procurada pela reportagem, a  Prefeitura Universitária informou que não houve nenhuma alteração no contrato de vigilância terceirizada da Ufes devido ao período de férias. Deste modo, o efetivo de vigilantes contratados permanece o mesmo (a Ufes não informa o número por questão de segurança). Além disso, o campus de Goiabeiras está inserido na programação de rondas da Polícia Militar. Em caso de ocorrências, a equipe de vigilância aciona a Polícia Militar, que prontamente atende à Universidade.
A Ufes conta com vigilantes armados próprios e terceirizados, um sistema de 415 câmeras que funcionam por 24 horas e aplicativo de celular disponível à comunidade universitári

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