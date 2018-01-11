Universitário do Rio Grande do Norte é assaltado dentro da Ufes

O crime aconteceu no início da tarde Crédito: Ricardo Medeiros

Um estudante de 25 anos, foi assaltado e teve a bicicleta roubada, na tarde de terça-feira (9), dentro do Campus da Ufes, em Goiabeiras, Vitória. Ele foi rendido por um homem armado, por volta das 13h30.

A bicicleta havia sido comprada no dia anterior. O estudante, que é de Natal, no Rio Grande do Norte, mora no Estado há 10 meses, e veio para estudar.

O universitário contou que voltava para o laboratório de Oceanografia, que fica em uma parte mais afastada do campus, quando foi surpreendido pelo criminoso, que estava com o rosto coberto por uma bandana.

Eu sabia a ladeira que de acesso ao prédio, empurrando minha bicicleta, quando ouvi um barulho. Olhei para trás, vi o homem com o rosto coberto e com a arma na mão. ele gritava: perdeu, perdeu, relata a vitima.

O homem estava acompanhado de mais uma pessoa, que o universitário não conseguiu ver quem era. Os suspeitos estavam escondidos atrás de uma parede.

Assustado, o universitário jogou a bicicleta no chão e fugiu correndo. Foi uma reação impensada. Mas, quando vi a arma apontada para mim não pensei direito. Só queria procurar um lugar para me abrigar, desabafou.

Após o assalto, a vítima procurou pelos seguranças da universidade e foi informado por um deles que no momento do assalto, estavam trabalhando apenas quatro seguranças para patrulhar todo o campus.

Precisamos de mais segurança, não tem condições. Já ouvi inúmeros relatos de assaltos ocorridos ali dentro, reclama.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura Universitária informou que não houve nenhuma alteração no contrato de vigilância terceirizada da Ufes devido ao período de férias. Deste modo, o efetivo de vigilantes contratados permanece o mesmo (a Ufes não informa o número por questão de segurança). Além disso, o campus de Goiabeiras está inserido na programação de rondas da Polícia Militar. Em caso de ocorrências, a equipe de vigilância aciona a Polícia Militar, que prontamente atende à Universidade.