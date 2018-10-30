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Nova Almeida

Troca de tiros e apreensão de bolsa cheia de armas na Serra

Policiais foram ao local à procura de um carro roubado na Bahia e foram surpreendidos pelos tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 19:46

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 19:46

Criminosos e policiais militares trocaram tiros durante a abordagem a uma casa, na tarde desta terça-feira (30), em Nova Almeida, na Serra. Após a fuga dos bandidos, policiais recolheram diversas armas dentro da residência e apreenderam um carro roubado com placas de Porto Seguro, na Bahia.
De acordo com policiais da 14ª Companhia Independente, o objetivo era localizar um carro Ecoesport de placas EZC 7349, que havia sido roubado no último sábado. Uma denúncia indicava que o veículo estava nas imediações de Nova Almeida. 
O carro foi encontrado na garagem de uma casa por policiais militares, que chamaram pelo morador. Um homem saiu para falar com os militares, mas, assim que deram voz de prisão ao suspeito, outros dois ocupantes da residência passaram a atirar contra os PMs. Houve revide e os suspeitos acabaram escapando enquanto os policiais se abrigavam para se protegerem dos tiros. 
Assim que os tiros pararam, os policiais entraram no imóvel e encontraram uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 20 e uma réplica de fuzil calibre 556. Também foram apreendidas 5 munições calibre 380, 18 munições calibre 20 e mais 14 munições calibre 12. 
O armamento e o carro foram apreendidos e entregues no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , em Vitória. 
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