Troca de tiros deixa dois feridos em Planalto Serrano

Crédito: Pixabay

Dois irmãos foram baleados durante uma troca de tiros entre a Polícia Militar e criminosos, na tarde deste domingo (30), em Planalto Serrano, na Serra. Segundo a PM, o caso aconteceu por volta das 14h30 e houve correria no bairro.

Os militares informaram que, ao chegar no bairro em uma viatura, viram quarto jovens correndo em direção ao quintal de um morador. Quando foram abordá-los, os suspeitos teriam atirado contra a polícia, que revidou.

Dois irmãos ficaram feridos, um de 18 e outro de 22 anos. Eles foram encaminhados de ambulância para o hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. O mais novo foi baleado na perna e o outro sofreu vários ferimentos.

Um terceiro jovem, de 23 anos, foi detido e o quarto suspeito conseguiu fugir. Com o grupo, foram apreendidos 58 pinos de cocaína, 48 buchas de maconha e uma Pistola 809 9mm sem numeração.

