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Crime

Troca de tiros deixa dois feridos em Planalto Serrano

De acordo com a Polícia Militar, houve correria no bairro

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 19:29
Crédito: Pixabay
Dois irmãos foram baleados durante uma troca de tiros entre a Polícia Militar e criminosos, na tarde deste domingo (30), em Planalto Serrano, na Serra. Segundo a PM, o caso aconteceu por volta das 14h30 e houve correria no bairro. 
Os militares informaram que, ao chegar no bairro em uma viatura, viram quarto jovens correndo em direção ao quintal de um morador. Quando foram abordá-los, os suspeitos teriam atirado contra a polícia, que revidou.  
Dois irmãos ficaram feridos, um de 18 e outro de 22 anos. Eles foram encaminhados de ambulância para o hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. O mais novo foi baleado na perna e o outro sofreu vários ferimentos. 
Um terceiro jovem, de 23 anos, foi detido e o quarto suspeito conseguiu fugir. Com o grupo, foram apreendidos 58 pinos de cocaína, 48 buchas de maconha e uma Pistola 809 9mm sem numeração. 
O detido e o material apreendido serão encaminhados à Delegacia Regional da Serra.  Nenhum militar ficou ferido. 

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