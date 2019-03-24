Trio vai parar na cadeia depois de assaltar em bairros de Vila Velha

Três criminosos fizeram dois assaltos seguidos em bairros de Vila Velha antes de serem presos pela Polícia Militar, na tarde deste sábado (23).
Os suspeitos identificados como sendo dois adultos e um adolescente estavam em um Ford KA de cor branca circulando e fazendo assaltos, segundo a Polícia Militar.
Uma das vítimas foi uma mulher, no bairro Novo México. Já em Pontal das Garças, uma assistente social, 22 anos, e o namorado dela foram as vítimas dos assaltantes do Ford Ka.
“A gente estava andando em direção à casa de parentes quando o carro parou na rua. Dois dos ocupantes desceram e, um deles com uma arma, disse que iria nos matar se não entregássemos o que eles queriam”, contou a jovem, chorosa e assustada pela situação que viveu.
A mochila dela com roupas e documentos, os celulares do casal e também relógios foram levados pelos assaltantes.
Após a Polícia Militar ser acionada, uma equipe da Força Tática conseguiu chegar ao veículo, já no bairro Boa Vista II, e depois nos três suspeitos. Um deles, de tatuagem, foi reconhecido por uma das vítimas. A PM conseguiu recuperar a mochila da assistente social. Porém, os produtos com maior valor que foram roubados das vítimas não foram localizados.
Também foi apreendido uma réplica de pistola. O material e os detidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha.