Trio é preso com R$ 13 mil após assalto à agência dos Correios na Serra

Ruan Carlos Chaves, Victor de Souza Silva e Helerson Martins Loyola foram presos após assaltar agência dos Correios Crédito: Divulgação/PM

Três criminosos se deram mal depois de assaltar um agência dos Correios, na tarde dessa quinta-feira (25), em Carapina, na Serra. O trio conseguiu fugir após o crime, mas foi localizado e preso por policiais militares pouco tempo depois.

De acordo com a Polícia Militar, Ruan Carlos Chaves, 18 anos, Victor de Souza Silva, 19 anos, e Helerson Martins Loyola, de 18 anos, assaltaram a agência dos Correios e fugiram a bordo de um veículo Honda Citty, de cor preta. As informações sobre o modelo e placa do carro - que era roubado - foram repassadas pelo Ciodes, o que permitiu que pouco tempo depois os policiais militares encontrassem os bandidos na rodovia ES-010, próximo a um cerimonial.

No momento da abordagem, Helerson portava um revólver calibre 38 e seis munições intactas. Dentro do carro, a PM ainda encontrou outros dois revolveres e mais munições, além de uma bolsa com R$ 13.293.