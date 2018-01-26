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Polícia

Trio é preso com R$ 13 mil após assalto à agência dos Correios na Serra

Trio chegou a usar um carro roubado para fugir, mas acabou localizado pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 13:57

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 13:57

Ruan Carlos Chaves, Victor de Souza Silva e Helerson Martins Loyola foram presos após assaltar agência dos Correios Crédito: Divulgação/PM
Três criminosos se deram mal depois de assaltar um agência dos Correios, na tarde dessa quinta-feira (25), em Carapina, na Serra. O trio conseguiu fugir após o crime, mas foi localizado e preso por policiais militares pouco tempo depois. 
De acordo com a Polícia Militar, Ruan Carlos Chaves, 18 anos, Victor de Souza Silva, 19 anos, e Helerson Martins Loyola, de 18 anos, assaltaram a agência dos Correios e fugiram a bordo de um veículo Honda Citty, de cor preta. As informações sobre o modelo e placa do carro - que era roubado - foram repassadas pelo Ciodes, o que permitiu que pouco tempo depois os policiais militares encontrassem os bandidos na rodovia ES-010, próximo a um cerimonial.
No momento da abordagem, Helerson portava um revólver calibre 38 e seis munições intactas. Dentro do carro, a PM ainda encontrou outros dois revolveres e mais munições, além de uma bolsa com R$ 13.293.
As armas e o dinheiro foram aprendidos pela polícia. Os três criminosos foram encaminhados para a delegacia para prestar depoimento.

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