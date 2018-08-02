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Violência

Trio é preso acusado de tentar matar adolescente em Cariacica

A vítima, de 17 anos, foi baleada no tórax e na boca

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 12:07
Três jovens foram levado para a DHPP acusados de tentativa de homicídio contra adolescente em Cariacica Crédito: Elis Carvalho
Um estudante de 17 anos foi baleado com dois tiros na rua Hugo Viola, em São Geraldo, Cariacica, na noite desta quarta-feira (1º). De acordo com investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu por volta de 22h30. Os três acusados da tentativa de homicídio contra o jovem foram presos logo após a ocorrência.
De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, uma testemunha ligou para o Ciodes informando que o jovem havia sido baleado com um tiro no tórax e outro na boca. Ao chegaram ao local, a vítima estava sendo atendida por uma equipe do Samu.
A Polícia Militar contou que o estudante estava consciente e conseguiu responder algumas perguntas antes de ser encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória. Ele contou que sabia quem eram as pessoas que haviam atirado contra ele e que os acusados estavam dentro de um Fiat Palio e que eles seriam moradores do bairro Alecrim, em Vila Velha.
Com as características passadas pela vítima, a polícia foi até o bairro indicado e conseguiu localizar o veículo com três ocupantes dentro. De acordo com a PM, os três confessaram que atiraram contra o adolescente em Cariacica. Eles foram encaminhados para a DHPP, onde prestaram depoimento.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, os três criminosos disseram que um dos envolvidos, uma quarta pessoa, que estaria com a arma usada no crime, havia fugido do local e, por isso, nem ele nem a arma foram localizadas.
Segundo a DHPP, Gabriel da Costa Silva, de 22 anos, João Vitor de Oliveira Moura, de 18 anos, e Daniel Márcio Ferreira, de 20 anos, foram autuados por tentativa de homicídio.
Com informações de Elis Carvalho
Trio é preso acusado de tentar matar adolescente em Cariacica
 

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