Três jovens foram levado para a DHPP acusados de tentativa de homicídio contra adolescente em Cariacica Crédito: Elis Carvalho

Um estudante de 17 anos foi baleado com dois tiros na rua Hugo Viola, em São Geraldo, Cariacica, na noite desta quarta-feira (1º). De acordo com investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu por volta de 22h30. Os três acusados da tentativa de homicídio contra o jovem foram presos logo após a ocorrência.

De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, uma testemunha ligou para o Ciodes informando que o jovem havia sido baleado com um tiro no tórax e outro na boca. Ao chegaram ao local, a vítima estava sendo atendida por uma equipe do Samu.

A Polícia Militar contou que o estudante estava consciente e conseguiu responder algumas perguntas antes de ser encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória. Ele contou que sabia quem eram as pessoas que haviam atirado contra ele e que os acusados estavam dentro de um Fiat Palio e que eles seriam moradores do bairro Alecrim, em Vila Velha.

Com as características passadas pela vítima, a polícia foi até o bairro indicado e conseguiu localizar o veículo com três ocupantes dentro. De acordo com a PM, os três confessaram que atiraram contra o adolescente em Cariacica. Eles foram encaminhados para a DHPP, onde prestaram depoimento.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os três criminosos disseram que um dos envolvidos, uma quarta pessoa, que estaria com a arma usada no crime, havia fugido do local e, por isso, nem ele nem a arma foram localizadas.

Segundo a DHPP, Gabriel da Costa Silva, de 22 anos, João Vitor de Oliveira Moura, de 18 anos, e Daniel Márcio Ferreira, de 20 anos, foram autuados por tentativa de homicídio.

Com informações de Elis Carvalho

Your browser does not support the audio element. Trio é preso acusado de tentar matar adolescente em Cariacica