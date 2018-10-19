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Orla de Camburi

Trio é detido após roubar bicicletas em Vitória

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (18), por volta das 20h30, na Orla de Camburi; o trio foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 01:15

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 01:15

As três bicicletas foram recuperadas Crédito: Guarda Municipal | Divulgação
Três rapazes foram detidos após roubarem três bicicletas, na Orla de Camburi, em Vitória, na noite desta quinta-feira (18), por volta das 20h30.
De acordo com a Guarda Municipal, a central de videomonitoramento flagrou os acusados fugindo com as bicicletas, em direção ao Centro de Vitória. Agentes da guarda e a Polícia Militar foram acionados para capturar os suspeitos. Um deles foi detido pelos agentes na altura da Avenida Getúlio Vargas, na Capital. Já os os outros dois foram detidos pela PM.
As bicicletas foram recuperadas e o trio foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.
> Carro de noivos roubado em Vila Velha é recuperado pela Guarda

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