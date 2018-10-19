Trio é detido após roubar bicicletas em Vitória

Três rapazes foram detidos após roubarem três bicicletas, na Orla de Camburi, em Vitória, na noite desta quinta-feira (18), por volta das 20h30.

De acordo com a Guarda Municipal, a central de videomonitoramento flagrou os acusados fugindo com as bicicletas, em direção ao Centro de Vitória. Agentes da guarda e a Polícia Militar foram acionados para capturar os suspeitos. Um deles foi detido pelos agentes na altura da Avenida Getúlio Vargas, na Capital. Já os os outros dois foram detidos pela PM.