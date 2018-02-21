Trio armado rouba agência dos Correios de Pedro Canário

Polícia Federal no Norte do Estado vai investigar o roubo Crédito: Serli Santos

Três homens, um deles armado com pistola, assaltaram a agência dos Correios de Pedro Canário, Extremo Norte do Estado, no final da manhã desta terça-feira (20). Por causa do roubo, a agência, que fica no centro da cidade, está fechada nesta quarta (21).

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os bandidos renderam os caixas e, logo depois, foram até a gerência e se informaram sobre as encomendas, abrindo vários envelopes. Eles retiraram um pacote com conteúdo não especificado e dois pneus de automóvel. Os criminosos ainda se dirigiram ao cofre e roubaram um valor não determinado.

O homem que estava armado usava camisa social e outro acusado, camisa polo. Nenhum funcionário soube informar aos policiais o sentido tomado pelos assaltantes nem o meio usado por eles para fugir.

A Coordenadoria de Comunicação dos Correios confirmou o assalto, ocorrido por volta de 10h50. Informou que a Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Mas, devido à política de segurança da empresa e para não atrapalhar o andamento das investigações, detalhes sobre a ação não são fornecidos.

Ainda de acordo com a nota enviada pela comunicação dos Correios, a área de segurança dos Correios e a Polícia Federal ainda não liberaram o retorno das atividades da agência.