Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bailes Funks

Três pessoas são baleadas em intervalo de 1h30 em Vila Velha

Duas das vítimas foram atingidas por balas perdidas

Publicado em 29 de Abril de 2018 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2018 às 15:36
Vítimas estão internadas no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini | GZ
Três pessoas foram baleadas em um intervalo de 1h30 em dois bailes funks que aconteceram em bairros distintos de Vila Velha, na madrugada deste domingo (29). Na primeira ocorrência, dois jovens foram atingidos por balas perdidas, no bairro Santa Rita. Já no segundo caso, um rapaz conta que foi baleado ao reagir um assalto em Cobi de Baixo.
O primeiro crime aconteceu por volta das 2 horas, nas proximidades do Baile Funk do Bené, em Santa Rita. Segundo a polícia, o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Várias pessoas estavam na festa quando começou um tiroteio, provavelmente iniciado por traficantes rivais que invadiram o baile.
Houve correria e desespero. Um jovem de 22 anos acabou atingido com um tiro na região da lombar. Já outro rapaz, de 18 anos, que não conhecia a primeira vítima, foi atingido com um tiro nas costas.
Os dois, que não possuem passagens pela polícia, foram socorridos por populares e encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, também em Vila Velha. Para a polícia, eles contaram que criminosos invadiram o baile atirando sem alvo certo. Sem dar mais detalhes, a polícia contou que um deles estava saindo no baile no momento do crime, enquanto o outro estava chegando.
Cerca de 1h30 depois, a vítima foi um jovem de 20 anos que saía do Baile do Mandela, em Cobi de Baixo, por volta de 3h30. Ele contou que foi abordado por dois motociclistas armados, que anunciaram o assalto. O rapaz reagiu, correndo e os bandidos atiraram. Ele foi atingido com um tiro no tornozelo e os bandidos fugiram sem levar nada.
A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no baile e também levada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias. Nenhum suspeito do crime foi localizado.
Segundo a polícia, o estado das três pessoas baleadas é estável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender
Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados