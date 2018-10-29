Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
baleados

Três pessoas são baleadas em escadaria na Serra

Entre as vítimas está uma criança de 11 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 21:50

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 21:50

Crédito: Fernando Madeira
Uma menina de 11 anos, um menino de 16 anos e um homem de 25 anos foram baleados em uma tripla tentativo de homicídio. O caso aconteceu em uma escadaria do bairro São Marcos II, na Serra, na tarde deste domingo (28).
De acordo com informações preliminares da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por volta das 16h30, três homens teriam atirado diversas vezes contra as vítimas, que tiveram múltiplas perfurações.
A menina foi levada para o Hospital Infantil, em Vila Velha, já as outras duas vítimas encaminhadas para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. O motivo do crime e o envolvimento das vítimas com os acusados estão sendo apurados pela DHPP. Já o estado de saúde das vítimas não foi informado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados