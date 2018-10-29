Três pessoas são baleadas em escadaria na Serra

Crédito: Fernando Madeira

Uma menina de 11 anos, um menino de 16 anos e um homem de 25 anos foram baleados em uma tripla tentativo de homicídio. O caso aconteceu em uma escadaria do bairro São Marcos II, na Serra, na tarde deste domingo (28).

De acordo com informações preliminares da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por volta das 16h30, três homens teriam atirado diversas vezes contra as vítimas, que tiveram múltiplas perfurações.