Três pessoas são baleadas em escadaria na Serra

Uma menina de 11 anos, um menino de 16 anos e um homem de 25 anos foram baleados em uma tripla tentativo de homicídio. O caso aconteceu em uma escadaria do bairro São Marcos II, na Serra, na tarde deste domingo (28).
De acordo com informações preliminares da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por volta das 16h30, três homens teriam atirado diversas vezes contra as vítimas, que tiveram múltiplas perfurações.
A menina foi levada para o Hospital Infantil, em Vila Velha, já as outras duas vítimas encaminhadas para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. O motivo do crime e o envolvimento das vítimas com os acusados estão sendo apurados pela DHPP. Já o estado de saúde das vítimas não foi informado.