Treinador de futebol é assassinado a tiros em Cariacica

Igor Brun Kinack, 21 anos, foi assassinado a tiros em Itacibá Crédito: Reprodução/Facebook

O treinador de futebol Igor Brun Kinack, 21 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (25) ao sair de uma sorveteria no bairro Itacibá, em Cariacica . A vítima estava acompanhada de mais dois amigos quando foi morto por um criminoso que teria chegado ao local de moto.

Nada foi levado do treinador, que além do celular, estava com R$ 300 na carteira. A perícia da Polícia Civil encontrou 13 perfurações no corpo de Igor.

No Departamento Médico Legal (DML), a mãe de Igor descartou a possibilidade de assalto e disse que o filho foi confundido com outra pessoa.

A mãe de Igor disse que atualmente o filho era treinador do time de base do Rio Branco e que também atuava em uma escolinha de um projeto social com crianças de Cariacica.

Ainda de acordo com a mãe, nesta terça ele recebeu um dinheiro referente a um treinamento que ele fez no bairro Itaquari e chamou os amigos para ir na sorveteria. Quando ele estava na sorveteria, segundo conta a mãe, um homem chegou de moto, abordou Igor, chegou a revistá-lo e, em um determinado momento, começou a atirar, o treinador saiu correndo, tentou entrar no quintal de uma vizinha, mas acabou morrendo.