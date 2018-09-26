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Violência

Treinador de futebol é assassinado a tiros em Cariacica

Igor Brun Kinack, 21 anos, era treinador do time de base do Rio Branco e também atuava em uma escolinha de um projeto social com crianças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 12:08

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 12:08

Igor Brun Kinack, 21 anos, foi assassinado a tiros em Itacibá Crédito: Reprodução/Facebook
O treinador de futebol Igor Brun Kinack, 21 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (25) ao sair de uma sorveteria no bairro Itacibá, em Cariacica. A vítima estava acompanhada de mais dois amigos quando foi morto por um criminoso que teria chegado ao local de moto.
Nada foi levado do treinador, que além do celular, estava com R$ 300 na carteira. A perícia da Polícia Civil encontrou 13 perfurações no corpo de Igor.
No Departamento Médico Legal (DML), a mãe de Igor descartou a possibilidade de assalto e disse que o filho foi confundido com outra pessoa.
> Jovem é assassinada pelo ex-companheiro em São Mateus
A mãe de Igor disse que atualmente o filho era treinador do time de base do Rio Branco e que também atuava em uma escolinha de um projeto social com crianças de Cariacica.
Ainda de acordo com a mãe, nesta terça ele recebeu um dinheiro referente a um treinamento que ele fez no bairro Itaquari e chamou os amigos para ir na sorveteria. Quando ele estava na sorveteria, segundo conta a mãe, um homem chegou de moto, abordou Igor, chegou a revistá-lo e, em um determinado momento, começou a atirar, o treinador saiu correndo, tentou entrar no quintal de uma vizinha, mas acabou morrendo.
> Comerciante é morto a tiros dentro de trailer em Vila Velha
A mãe reforçou que o filho era trabalhador e que foi morto porque acabou sendo confundido com outra pessoa. Após a morte de Igor, uma comoção tomou conta do bairro onde ele morava. Vizinhos, inclusive, que se aglomeravam no local, disseram que ele não tinha envolvimento com o tráfico e que não tinha passagem pela polícia.

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