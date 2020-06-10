Tragédia na Serra: 'Até hoje, parece que os vejo no quintal', diz irmã

Imagens da família que morreu em um acidente na BR 101 na Serra Crédito: Arte A Gazeta | Adriana Rios

Um ano após a tragédia, a reportagem de A Gazeta conversou com a família das vítimas, que contou como está a tia que criou Danielli como mãe e a aguardava chegar em casa. Para os familiares, os últimos 12 meses não apagaram a dor da saudade: "Não tem um dia que a gente não pense neles. Até hoje, quando olho para o fundo do quintal da nossa família, parece que os vejo lá", contou a comerciante Flávia Martins, irmã da corretora.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 23 horas do dia 10 de junho de 2019. Danielli, o marido Ozineto Francisco Rodrigues, 38, que era técnico de celular, e o filho mais novo do casal, Lucca Martins Rodrigues, 1 ano e 4 meses, morreram na hora. Já o filho mais velho, o estudante Gabriel Martins Rodrigues, 11 anos, ficou internado em estado grave e morreu uma semana depois.

Família morta em acidente voltava de viagem de férias Crédito: Redes sociais

"NÃO É O CÂNCER QUE ESTÁ ME MATANDO, É A SAUDADE"

Flávia Martins contou que, após a tragédia, a tia de Danielli, de 67 anos - que morava com a família -, não consegue mais lutar pela própria vida. Diagnosticada com um câncer, a idosa fala que saudade é ainda pior que a doença.

Como foi esse um ano após a tragédia?

Infelizmente, ainda estamos passando por um bocado. Não tem um dia que a gente não pense neles. Um pouco antes daquela viagem, minha tia - que criou a Danielli como filha -, não queria contar, mas ela tinha descoberto um câncer no ovário e não falou para não atrapalhar o passeio deles. Ela só contaria na volta. Mas aí aconteceu o acidente e a saúde da minha tia só se agravou. Hoje ela está bem debilitada, sente falta deles. Quando nossa mãe morreu, minha irmã só tinha 9 anos. Ela foi até a casa da irmã do meu pai com uma bolsa e falou pra nossa tia: "vim morar com você". Minha tia abriu mão da vida dela para cuidar da Dani. Moravam todos juntos, minha tia, a Dani, o marido e os filhos. Agora, ela me fala: 'não é o câncer que está me matando, é a saudade'. Mesmo fazendo quimioterapia, não há progresso. Há duas semanas ela sequer quer andar, não faz questão de comer, ela não quer mais viver.

É verdade que sua tia ficou esperando por eles no dia do acidente?

Sim. A Dani ligou poucas horas antes do acidente pedindo pra nossa tia fazer um jantar porque estava com muita saudade da comida dela. Minha tia ficou esperando. Depois deixou a comida separada pra eles, deixou a luz da garagem acesa para quando chegassem. Mas eles não chegaram.

Família morta em acidente voltava de férias do Nordeste Crédito: Acervo pessoal

Eles tinham planos para quando voltassem de viagem?

Eles estavam voltando, já planejando a próxima viagem em família. Outro plano deles era fazer a festa de 12 anos do Gabriel, que seria em agosto.

Vocês eram muito unidos?

Sim. A gente conversava muito. Meu coração fica partido só de lembrar. Nunca mais vi um sorriso do meu irmão. O último dia 21 foi aniversário da Dani e ficamos todos arrasados. Como trabalho em comércio, isso tem me ajudado, porque até hoje recebo muito carinho das pessoas. Mas ainda é difícil. Eu lembro deles todo dia.

Vocês pretendem fazer alguma homenagem nesta data?

Não sei o restante da família, mas eu farei de forma on-line por conta da pandemia. Eu queria fazer algo no nosso quintal, com toda família, um culto, mas minha tia está doente, não podemos expor ela assim. Em outro dia, após a pandemia, a gente vai conseguir fazer uma homenagem melhor.

O motorista da carreta foi preso, mas o dono da carreta não. O que pensam disso?

Fica o sentimento de revolta. Como que um cara mata uma família e fica impune? Ele tem que responder pelos atos dele. Como permite um funcionário trabalhar com tudo errado? Até rebite acharam no caminhão.

Quais as lembranças ficam da sua irmã, cunhado e sobrinhos?

Até hoje, quando olho para o fundo do quintal da nossa família, parece que os vejo lá. Às vezes, tenho a sensação de ouvir minha tia gritando com o Gabriel, as crianças brincando. Depois vejo que era coisa da minha cabeça. Fico lembrando do Gabriel andando acelerado de bicicleta e vindo aqui só pra beber água e depois ir pra cada dele (risos). Lembro quando a família toda ia no meu trabalho e Gabriel ficava todo empolgado. Aí meu cunhado dizia que ele teria a mesma profissão que eu. Eles sempre compravam materiais para camping no meu trabalho. Eles adoravam acampar, eram muito felizes. Depois que eles se foram, tudo ficou triste. Até o cachorrinho que eles tinham, até hoje é bem triste.

MOTORISTA E DONO DA CARRETA

Sobre Emmanuel, a Sejus afirma que o nome dele não consta no sistema da secretaria. A reportagem não encontrou, atualmente, mandados de prisão em aberto em nome do empresário, de acordo com o Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Procurada para explicar como está o processo de Emmanuel e a situação atual dele, o Tribunal de Justiça informou que a Ação Penal tramita na 3ª Vara Criminal da Serra e que há um habeas corpus que tramita na 1ª Câmara Criminal. O TJ confirmou, ainda, que há uma audiência de instrução marcada para o próximo dia 24 de junho e que a atual situação do empresário deve ser verificada com a Sejus.