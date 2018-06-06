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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: pastor diz que é inocente e está depressivo

Segundo o advogado Helbert Gonçalves, George tem passado dias difíceis no Centro de Detenção Provisória de Viana II, onde está preso desde o dia 28 de abril

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 00:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 00:01
O pastor defende sua inocência aos advogados Crédito: Fernando Madeira
O pastor George Alves, que está preso acusado de estuprar, agredir e matar o filho, Joaquim Alves, de 3 anos, e o enteado Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, está depressivo, só consegue dormir à base de medicamentos, perdeu muito peso e garante que é inocente. É o que a defesa do acusado revelou no final da tarde desta terça-feira (05), quando esteve na 16ª Delegacia Regional de Linhares para ter acesso ao inquérito policial.
Tragédia em Linhares, Pastor diz que é inocente e está depressivo
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Segundo o advogado Helbert Gonçalves, George tem passado dias difíceis no Centro de Detenção Provisória de Viana II, onde está preso desde o dia 28 de abril. Ele está extremamente abalado, muito depressivo, sentindo toda essa situação, está muito magro. Ele tem dificuldade para dormir, não está dormindo de noite, a não ser à base de remédios, e está numa situação muito delicada, com a mente muito abalada. É uma situação bem complicada, explicou.
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Além disso, o pastor defende sua inocência aos advogados. Ele fala que é inocente e reafirma a todo momento que não cometeu esses crimes que foram imputados a ele, ressaltou Gonçalves. Sobre o pedido de habeas corpus, o advogado disse que a defesa ainda aguarda o julgamento do mérito.
Gonçalves ainda contou que foi surpreendido com a volta do inquérito aos delegados, notícia dada em primeira mão pelo Gazeta Online. A gente esteve na delegacia e foi surpreendido com esse retorno dos autos para a delegacia. Segundo a promotoria, é para apurar algumas diligências e a gente aguarda que sejam cumpridas, falou.
O advogado também contou que a defesa teve acesso ao inquérito, o que não acontecia desde antes da coletiva de imprensa da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), realizada no dia 23 de maio, quando os delegados revelaram que a linha de investigação apontava que George é suspeito de estuprar os meninos. O pastor teria agredido os dois até desacordá-los e, em seguida, teria colocado fogo em Kauã e Joaquim quando ainda estavam vivos, com a intenção de esconder os abusos sexuais.
Hoje (05) finalmente o inquérito foi disponibilizado para nós, a cópia integral dos autos, e agora vamos, mediante as informações que obtermos, fazer uma análise para integrar a defesa e trabalhar sobre isso. Em especial a questão das perícias, que nós não tivemos acesso antes, esclareceu Gonçalves.

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