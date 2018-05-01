Tragédia em Linhares: investigação continua no feriado

Delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves/Gazeta Online

Apesar do feriado, dia em que apenas o delegado de plantão trabalha na Delegacia Regional de Linhares, o delegado responsável pela investigação do incêndio que matou os irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, compareceu à delegacia na manhã desta terça-feira (1º) para dar continuidade aos trabalhos.

O delegado chegou por volta de 10h20 e, assim como nos dias anteriores, disse que não pode passar nenhuma informação sobre o caso. Ele ficou na delegacia por cerca de uma hora e levou material para continuar a investigação em casa.

POLÍCIA APREENDE CARRO USADO PELO PASTOR

A polícia apreendeu, na tarde desta segunda-feira (3), um Classic, cor preta, durante avanço das investigações que apuram o incêndio que matou as crianças Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, dentro da casa em que moravam, no Centro de Linhares. As informações foram obtidas com exclusividade pelo Gazeta Online

O carro pertence a um membro da Igreja Batista Vida e Paz, mas estava emprestado com o pastor George, preso no último sábado (28).

O veículo foi levado para o pátio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, às 17h05.