Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: investigação continua no feriado

O delegado responsável compareceu à delegacia na manhã desta terça-feira (1º) para dar continuidade aos trabalhos

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 14:55
Delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves/Gazeta Online
Apesar do feriado, dia em que apenas o delegado de plantão trabalha na Delegacia Regional de Linhares, o delegado responsável pela investigação do incêndio que matou os irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, compareceu à delegacia na manhã desta terça-feira (1º) para dar continuidade aos trabalhos.
O delegado chegou por volta de 10h20 e, assim como nos dias anteriores, disse que não pode passar nenhuma informação sobre o caso. Ele ficou na delegacia por cerca de uma hora e levou material para continuar a investigação em casa.
POLÍCIA APREENDE CARRO USADO PELO PASTOR
A polícia apreendeu, na tarde desta segunda-feira (3), um Classic, cor preta, durante avanço das investigações que apuram o incêndio que matou as crianças Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, dentro da casa em que moravam, no Centro de Linhares. As informações foram obtidas com exclusividade pelo Gazeta Online.
O carro pertence a um membro da Igreja Batista Vida e Paz, mas estava emprestado com o pastor George, preso no último sábado (28).
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
O veículo foi levado para o pátio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, às 17h05.
O delegado que comanda as investigações não dá detalhes sobre o caso, que segue sob sigilo da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados