Traficantes são presos depois de receber drogas via Correios

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (22) após receberem drogas encaminhadas via Correios, nos bairros Ibitiquara e Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O material seria encaminhado a uma terceira pessoa, que não foi localizada. A operação foi desencadeada em Cachoeiro após a prisão ocorrida no Acre, onde o responsável por distribuir a droga foi preso.
Segundo a Polícia Civil de Cachoeiro, que recebeu informações do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) do Acre e Vitória, parte da droga era adquirida por rede social.
Os presos participavam de um esquema interestadual de tráfico de drogas. Um deles era responsável por receber as correspondências por meio dos Correios em sua residência e depois repassar ao verdadeiro proprietário da droga. Este, de acordo com a polícia, foi identificado, entretanto, não foi localizado.
Foram apreendidas três correspondências com maconha, skunk e MD, uma droga sintética. Na residência de um dos presos foi localizado ainda um plantio de maconha e várias cédulas aparentemente falsas.
Os homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.