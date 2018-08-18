Traficantes que balearam cadeirante são presos na Serra

Jeferson Costa de Souza, Anderson Vinícius Santos Pires e Thiago Oliveira foram presos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

facções rivais envolvidas em ataques armados, que deixou dois mortos e três feridos, em apenas uma noite, em Jacaraípe, na Serra, foram desarticuladas pela Polícia Civil. Entre os baleados está um cadeirante atingido por bala perdida enquanto passeava pela praça do bairro. Ao todo, cinco criminosos foram detidos acusados pelos tiroteios. Duasrivais envolvidas em ataques armados, que deixou dois mortos e três feridos, em apenas uma noite, em, na, foram desarticuladas pela. Entre os baleados está um cadeirante atingido por bala perdida enquanto passeava pela praça do bairro. Ao todo, cinco criminosos foram detidos acusados pelos tiroteios.

O bang-bang aconteceu no dia 15 de junho. Por volta das 19h30, um carro parou em frente a um bar. Na direção do veículo estava Jeferson Costa de Souza, acompanhado de Juliano de Jesus Santos e Walace Melo Neves, os dois que abriram fogo contra o comércio onde estavam dois rivais.

Um dos alvos, Matheus Ferreira Andrade, morreu no local. Um amigo dele, que seria o outro alvo, correu e escapou. Mais dois clientes do bar que não possuem relação com a situação foram baleados.

Revoltados, os amigos de Matheus, identificados pela polícia como sendo Anderson Vinícius Santos Pires, Thiago de Oliveira e um adolescente, integrantes de uma das facções, fizeram um contra-ataque quatro horas depois. Dessa vez o alvo da ousadia de traficantes foi a pracinha do bairro. Abriram fogo aleatoriamente, sem pensar em que estava no local e colocando todos em risco, observou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra.

O ataque criminoso levou à morte de Erivaldo dos Santos Barbosa, que estava na praça e foi atingido por vários disparos feitos pelo bando de Anderson. E mais um inocente também acabou vítima da guerra entre traficantes. Um cadeirante que estava na pracinha foi baleado duas vezes, no ombro e no maxilar. Ele foi socorrido e sobreviveu aos tiros. Não tinha relação com a rivalidade entre os suspeitos. Demos uma resposta rápida e retiramos esses indivíduos perigosos de circulação, informou Sandi Mori.

DHPP Serra com 115 papelotes de cocaína e um carro roubado, que havia sido usado no ataque à pracinha. Outro suspeito, Juliano de Jesus Santos, foi preso em julhoe, no início da manhã desta sexta-feira (17), uma operação prendeu o quinto elemento, Jeferson Costa de Souza. Os autores do segundo tiroteio foram presos dois dias depois pela equipe daSerra com 115 papelotes de cocaína e um carro roubado, que havia sido usado no ataque à pracinha. Outro suspeito, Juliano de Jesus Santos, foi preso em julhoe, no início da manhã desta sexta-feira (17), uma operação prendeu o quinto elemento, Jeferson Costa de Souza.

Todos os detidos estão respondendo presos em cumprimento de mandado de prisão pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Somente Walace Melo Neves continua foragido com mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio três vezes. Quem tiver informações pode colaborar pelo disque-denúncia 181 ou pelo facebook da DHPP Serra.

Walace Melo Neves está foragido Crédito: Divulgação/PC