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Traficante com submetralhadora atira em policiais e é preso em Cariacica

O criminoso, identificado como Iago Vitor Duarte, de 28 anos, estava com uma submetralhadora de fabricação caseira calibre 380
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 13:41

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 13:41

Um traficante foi preso após atirar em policiais do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) Crédito: Reprodução
Um traficante foi preso após atirar em policiais da Delegacia Especializado de Narcóticos (Denarc) nesta quinta-feira (5) no bairro Rio Marinho, em Cariacica.
O criminoso, identificado como Iago Vitor Duarte, 28 anos, estava com uma submetralhadora de fabricação caseira calibre 380. O titular da segunda Denarc, delegado Diego Bermond, explicou que os policiais estavam realizando trabalho de investigação e localização de um suspeito de tráfico na região.
Segundo ele, há uma guerra entre traficantes dos bairros Rio Marinho e Castelo Branco, ambos em Cariacica. Quando os policiais chegaram ao local, foram surpreendidos por Iago. O criminoso atirou contra os investigadores, foi perseguido e preso. Além da arma, com ele foram encontradas munições.
Na delegacia, ele não quis prestar declarações. Iago foi autuado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito. Ele já foi encaminhado a um presídio da Grande Vitória.

Traficante suspeito é preso em Cariacica após atirar policiais do Denarc

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