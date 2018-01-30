Traficante 'Mr. Bean' é preso por tortura e assassinato em Vila Velha

Gabriel Ramos de Oliveira, 28, conhecido pelo apelido de Mr. Bean Crédito: Divulgação / PCES

Policiais do o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) prenderam Gabriel Ramos de Oliveira, 28, conhecido pelo apelido de "Mr. Bean". O criminoso figurava na lista dos cinco mais procurados do Estado. A prisão aconteceu após dois meses de investigações, que integraram a operação batizada de Luz Negra, montada para prender o acusado.

Contra Gabriel haviam dois mandados de prisão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Viana pelas práticas dos crimes de tortura e homicídios. Ele ainda é um dos suspeitos de integrar o grupo criminoso que praticou o roubo ocorrido na Praça do Pedágio da BR-101, em Guarapari, no início de janeiro de 2016.

Consta ainda na ficha criminosa de Gabriel a prática dos crimes de posse e comércio ilegal de arma de fogo de calibre restrito, tráfico ilegal de substâncias entorpecentes, tortura e homicídio. Ele foi preso na sexta-feira (26), próximo a um condomínio de prédios no bairro Cobilândia, Vila Velha.