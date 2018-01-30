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Traficante 'Mr. Bean' é preso por tortura e assassinato em Vila Velha

Ele ainda é um dos suspeitos de integrar o grupo criminoso que praticou o roubo ocorrido na Praça do Pedágio da BR-101, em Guarapari, no início de janeiro de 2016
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 21:15

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 21:15

Gabriel Ramos de Oliveira, 28, conhecido pelo apelido de Mr. Bean Crédito: Divulgação / PCES
Policiais do o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) prenderam Gabriel Ramos de Oliveira, 28, conhecido pelo apelido de "Mr. Bean". O criminoso figurava na lista dos cinco mais procurados do Estado. A prisão aconteceu após dois meses de investigações, que integraram a operação batizada de Luz Negra, montada para prender o acusado.
Contra Gabriel haviam dois mandados de prisão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Viana pelas práticas dos crimes de tortura e homicídios. Ele ainda é um dos suspeitos de integrar o grupo criminoso que praticou o roubo ocorrido na Praça do Pedágio da BR-101, em Guarapari, no início de janeiro de 2016.
Consta ainda na ficha criminosa de Gabriel a prática dos crimes de posse e comércio ilegal de arma de fogo de calibre restrito, tráfico ilegal de substâncias entorpecentes, tortura e homicídio. Ele foi preso na sexta-feira (26), próximo a um condomínio de prédios no bairro Cobilândia, Vila Velha.
Ele ainda é apontado como responsável por uma organização criminosa que atua no município de Viana, com extensão para o município de Cariacica. No momento da prisão Gabriel Ramos estava de posse de uma CNH falsa. Aos policiais ele afirmou ter comprado o documento em São Paulo, por R$ 2 mil.

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