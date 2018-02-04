Tiroteios matam seis pessoas em menos de 24 horas no Rio

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Seis pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em menos de 24 horas na cidade do Rio. A sexta-feira foi marcada por intensos tiroteios entre PMs e criminosos na Rocinha, na Zona Sul do Rio, onde um homem foi morto e outro ficou ferido, e no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, em que três suspeitos foram baleados e também morreram durante uma operação da PM. Na Zona Oeste, duas pessoas foi baleadas e outra morreu nas comunidades Bateau Mouche e Chacrinha, na Praça Seca. Neste sábado, um suspeito foi ferido e não resistiu durante ação da PM na Cidade de Deus.

Segundo a Polícia Militar, no início da noite desta sexta-feira, policiais do Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) entraram em confronto com criminosos armados na rua do 4. Dois homens foram feridos e levados ao Hospital Miguel Couto, na Gávea. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro ficou sob custódia.

A PM afirma que, com eles, foram apreendidos uma mochila com material entorpecente e fogos. Um criminoso armado conseguiu fugir e um menor foi apreendido. A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon) e na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

De acordo com a Polícia Militar, do dia 18 de setembro do ano passado até as 20h desta sexta-feira, 84 pessoas foram presas na Rocinha e 19 menores foram apreendidos. Também foram feitas apreensões de 36 fuzis, 3 submetralhados, 55 pistolas e 61 granadas, além de mais de duas toneladas de drogas. Desde o início das operações na comunidade, um policial foi morto, oito foram feridos, uma turista espanhola foi morta e dez moradores locais, atingidos.

COMPLEXO DO CHAPADÃO, NA ZONA NORTE

Três suspeitos foram mortos durante uma operação da PM no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, no início da noite de sexta-feira. Eles foram alvejados em um confronto entre bandidos e agentes da PM na localidade conhecida como Pirâmide. Segundo a corporação, com os suspeitos foram encontradas três pistolas.

De acordo com a direção do Hospital Carlos Chagas, que recebeu os baleados, os suspeitos Willians Paulo Sousa de Almeida, de 24 anos, e Vademir Souza da Conceição, de 20 anos, chegaram vivos à unidade de saúde em Marechal Hermes, mas não resistiram aos ferimentos. O terceiro atingido, Pablo Ferreira de Oliveira, de 19 anos, chegou morto ao hospital.

PRAÇA SECA, NA ZONA OESTE

Na Zona Oeste, segundo a PM, duas pessoas foram baleadas e uma morreu durante um intenso tiroteio que começou no início da tarde de sexta nas comunidades do Bateau Mouche e Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, criminosos ligados ao tráfico e à milícia estão em confronto.

Na sexta-feira, uma adolescente de 15 anos ficou ferida e foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. A jovem foi operada e passa bem. Um homem, de 35 anos, foi atingido por uma bala perdida no abdômen em um supermercado da Praça Seca. Ele passou por cirurgua e o estado de saúde é estável. Um homem, de 34 anos, morreu após ser atingido por um tiro na cabeça.

Neste sábado, uma mulher de 39 anos foi baleada durante um intenso tiroteio na Praça Seca. Uma ambulância do quartel da Barra da Tijuca do Corpo de Bombeiros, acionada para o local às 8h47, levou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, mas ainda não há informação sobre o seu estado de saúde. Um vídeo compartilhado pela página "Jacarepaguá Notícias RJ" no Facebook mostra o momento em que a mulher foi socorrida por moradores da região após ser atingida.

CIDADE DE DEUS, NA ZONA OESTE

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Cidade de Deus, um homem morreu na manhã desta sábado durante após troca de tiros entre policiais e criminosos. De acordo com a UPP, policiais faziam uma operação para reprimir o tráfico de drogas e roubo de cargas e de motocicletas na comunidade. Policiais foram atacados durante a abordagem a suspeitos na localidade conhecida como Pantanal. Houve confronto e após as buscas um homem foi encontrado ferido ao chão, com uma pistola. O baleado foi socorrido pelos agentes para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas, não resistiu aos ferimentos.

Quatro homens foram presos com drogas.O baleado foi socorrido pelos agentes para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas, não resistiu aos ferimentos.