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Sagrada Família

Tiroteio na porta de bar em Vila Velha mata duas pessoas

Segundo moradores, mais de 70 disparos foram ouvidos na noite desta sexta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 10:54

Publicado em 21 de Março de 2020 às 10:54

Por Tiago Félix, da TV Gazeta
Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um tiroteio no bairro Sagrada Família, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar,  um homem de 21 anos foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Casa, mas morreu assim que deu entrada no local. Os outros três foram levados para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, onde, após o atendimento, mais um homem, de 25 anos, teve a morte confirmada.
As vítimas que morreram foram identificadas como Fabrício Corteleti dos Santos,  de 21 anos e Douglas Quadro, de 25 anos. Segundo moradores da região, os dois jovens eram nascidos e criados na comunidade e não tinham envolvimento com o tráfico de drogas. 
Fabrício Corteleti dos Santos, de 21 anos e Douglas Quadro, de 25 anos Crédito: Reprodução
Ainda de acordo com a polícia, um dos feridos socorridos possuía mandado de prisão em aberto e, após atendimento, foi entregue à Delegacia Regional do município. Nenhum suspeito foi preso e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

O CRIME

Testemunhas contaram que, por volta de 23h15, pelo menos 10 homens chegaram fortemente armados e começaram a atirar na porta de um bar, que estava cheio de clientes. Ainda de acordo com as testemunhas, pelo menos 70 disparos foram ouvidos.

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Na rua foram encontradas várias cápsulas de pistola 380 e também de armas calibre 12. Um mercado que fica em frente ao bar foi atingido pelos tiros. A bala furou as duas portas de aço e parou na parede dentro do estabelecimento, que estava fechado na hora do tiroteio.
Moradores e comerciantes não quiseram gravar entrevista, com medo de represálias. Mas, contaram que, nos últimos dias, a região vem enfrentando constantes tiroteios por conta do tráfico de drogas.
> Leia mais matérias de Polícia

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