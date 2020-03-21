Tiroteio na porta de bar em Vila Velha mata duas pessoas

Por Tiago Félix, da TV Gazeta

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um tiroteio no bairro Sagrada Família, em Vila Velha , na noite desta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, um homem de 21 anos foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Casa, mas morreu assim que deu entrada no local. Os outros três foram levados para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, onde, após o atendimento, mais um homem, de 25 anos, teve a morte confirmada.

As vítimas que morreram foram identificadas como Fabrício Corteleti dos Santos, de 21 anos e Douglas Quadro, de 25 anos. Segundo moradores da região, os dois jovens eram nascidos e criados na comunidade e não tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

Fabrício Corteleti dos Santos, de 21 anos e Douglas Quadro, de 25 anos Crédito: Reprodução

Ainda de acordo com a polícia, um dos feridos socorridos possuía mandado de prisão em aberto e, após atendimento, foi entregue à Delegacia Regional do município. Nenhum suspeito foi preso e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

O CRIME

Testemunhas contaram que, por volta de 23h15, pelo menos 10 homens chegaram fortemente armados e começaram a atirar na porta de um bar, que estava cheio de clientes. Ainda de acordo com as testemunhas, pelo menos 70 disparos foram ouvidos.

Na rua foram encontradas várias cápsulas de pistola 380 e também de armas calibre 12. Um mercado que fica em frente ao bar foi atingido pelos tiros. A bala furou as duas portas de aço e parou na parede dentro do estabelecimento, que estava fechado na hora do tiroteio.