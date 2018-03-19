Tiroteio em frente a baile funk deixa dois feridos em Vila Velha

Segundo a polícia, um dos baleados, um adolescente de 17 anos, tem envolvimento com o tráfico de drogas na região Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Duas pessoas foram baleadas em um tiroteio que acontecia em frente a um baile funk, no bairro Alvorada, em Vila Velha, na noite deste domingo (18).

Os feridos, de 17 e 22 anos, foram socorridos e levados para um hospital da região. Os dois receberam alta e passam bem. Até o momento, ninguém foi preso.

O tiroteio começou na porta de um galpão, onde estaria acontecendo um baile funk. Segundo a polícia, os suspeitos atiraram por cerca de duas quadras.

Uma mulher que mora na rua onde acontecia a festa presenciou o início do tiroteio. A rua é tranquila aqui. Mas, quando era por volta de 20 horas, estavam vindo duas pessoas correndo e atirando. Eles passaram direto. Escutei o barulho e entrei em casa, inclusive dei abrigo a algumas pessoas, contou.

Uma outra moradora relatou o pânico vivido por pessoas que passavam pelo local quando o tiroteio começou. Quando eu vi aquele monte de tiro eu me joguei atrás do carro. Era muito tiro, muita gente correndo, bala para todo o lado e a gente nem sabia o que fazer, de tanto tiro, disse.

Segundo a polícia, um dos baleados, um adolescente de 17 anos, tem envolvimento com o tráfico de drogas na região. Ele estava com um amigo, de 22 anos, em frente ao galpão, esperando para entrar no baile, quando um "rival", do bairro Santa Rita, passou de moto, atirando.

Os moradores afirmam que as festas estão acontecendo todo final de semana e têm causado muitos problemas pra região.

Isso é devido a um baile funk que está acontecendo todo final de semana aqui no bairro. É adolescente, todo mundo usando droga, todo mundo fazendo o que quer. Fica todo mundo apavorado, porque a gente não sabe o que fazer, não adianta denunciar, já que a polícia não toma providência. A gente fica aqui, à mercê desse tiroteio e dessa bandidagem, falou uma moradora, que preferiu não se identificar.

O filho do dono do galpão conversou com a equipe da TV Gazeta e informou que o espaço foi alugado para uma festa de aniversário. Reforçou ainda que o tiroteio aconteceu por causa de pessoas que estavam do lado de fora da festa.

POLÍCIA

A Prefeitura Municipal de Vila Velha disse que a ocorrência vai ser apurada pelo serviço de inteligência da Guarda Municipal. Disse ainda que toda semana faz operações em busca de festas clandestinas e estabelecimentos irregulares.

A Polícia Militar ressaltou que tem atuado nas festas irregulares e é sempre a principal instituição pública a ser acionada nas regiões onde ocorrem festas irregulares. A PM disse ainda que realiza preventivos em todo o município de Vila Velha, além de abordagens, cercos táticos e pontos-base. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação.