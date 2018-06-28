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Bairro Morro Novo

Tiroteio deixa um ferido em bar de Cariacica Sede

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (27), no bairro Morro Novo

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 01:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 01:55
Crédito: Reprodução
A comemoração pela vitória da Seleção Brasileira terminou em confusão na noite desta quarta-feira (27), em um bar localizado no bairro Morro Novo, em Cariacica Sede. Uma pessoa ficou ferida após um tiroteio no local. 
De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar, dois policiais de folga enfrentaram traficantes no local. Houve troca de tiros e um criminoso foi baleado. 
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Em entrevista ao Gazeta Online, uma moradora  que prefere não se identificar  contou outra versão do caso. Ela alega que os dois militares estavam bebendo, quando sacaram a arma e saíram atirando contra as pessoas que estavam no local. "Tinham várias pessoas, tinha até criança lá. Eu desci pra colocar o arroz no fogo, quando eu cheguei em casa, escutei o tiroteio", disse.
Mais informações sobre o caso não foram passadas, pois a ocorrência, segundo a PM, está em andamento. 

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