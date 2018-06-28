Tiroteio deixa um ferido em bar de Cariacica Sede

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A comemoração pela vitória da Seleção Brasileira terminou em confusão na noite desta quarta-feira (27), em um bar localizado no bairro Morro Novo, em Cariacica Sede. Uma pessoa ficou ferida após um tiroteio no local.

De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar, dois policiais de folga enfrentaram traficantes no local. Houve troca de tiros e um criminoso foi baleado.

Em entrevista ao Gazeta Online, uma moradora  que prefere não se identificar  contou outra versão do caso. Ela alega que os dois militares estavam bebendo, quando sacaram a arma e saíram atirando contra as pessoas que estavam no local. "Tinham várias pessoas, tinha até criança lá. Eu desci pra colocar o arroz no fogo, quando eu cheguei em casa, escutei o tiroteio", disse.