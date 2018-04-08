Tiroteio deixa dois feridos e assusta moradores em Cariacica

Marcas de balas perdidas se espalharam por Flexal II, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Duas pessoas foram baleadas em um intenso tiroteio que aconteceu no bairro Flexal 2, em Cariacica, na noite deste sábado (7). De acordo com moradores, as vítimas de 17 e 19 anos não possuem envolvimento com crime e foram atingidas por balas perdidas.

Moradores da região escutaram cerca de 40 disparos. De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Penha, por volta das 23 horas.

Os moradores contaram que várias pessoas estavam bebendo em um bar que fica próximo a um beco. Quatro homens passaram por esse beco de carro, desceram do veículo. Segundo testemunhas, todos estavam encapuzados e começaram a atirar.

A polícia não soube informar se havia outros criminosos armados dentro do beco que revidaram essa ação. As marcas dos disparos puderam ser vistas neste domingo (8) nos comércios, nos portões das casas, nos muros.

Durante o tiroteio um jovem de 17 anos que estava passando foi baleado na perna. E um outro de 19 anos que estava bebendo em um bar, que fica próximo ao beco, foi baleado nas costas.

Uma moradora que não quis se identificar disse que o adolescente de 17 anos é estudante e o jovem de 19 anos é trabalhador. Os próprios moradores do local socorreram as duas vítimas, que foram levadas para o Pronto Atendimento de Alto Lage.

De acordo com os moradores, o menor já teve alta. Quanto ao jovem de 19 anos, não há mais informações sobre o estado de saúde.