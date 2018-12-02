Tiroteio deixa baleados e marcas de tiros em casas e carros na Serra

Dois rapazes foram baleadas na noite deste sábado (01) em Vila Nova de Colares, na Serra, após criminosos iniciarem um tiroteio no meio da rua Crédito: Vitor Juibini

Dois rapazes foram baleados após criminosos realizarem um tiroteio no meio da rua Margarida, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na noite de sábado (1º). Além dos feridos, o ataque criminoso também deixou um rastro de perfurações em muros de casas e carros que estavam estacionados na via.

Os disparos começaram por volta de 21h40 próximo a um bar. "Eu não entendi o que estava acontecendo, apenas acordei com o barulho dos tiros. Fiquei preocupada com meu filho que tinha ido à pracinha e ainda não tinha retornado. Dá medo de acabar atingido no meio de uma confusão dessas, nem consegui dormir direito até ele chegar", contou uma moradora.

Os criminosos estariam a pé e correram atrás de dois homens, um deles de 27 anos e outro sem idade informada pela polícia, atirando pela rua. Um deles foi atingido no braço e outro no rosto. Os dois foram socorridos para o Hospital Jayme dos Santos, segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Foram mais de 50 tiros. O barulho foi intenso, mas também não dá pra entender por que isso aconteceu, pois essa rua é bem tranquila. Morador, 49 anos

Na manhã de domingo foi possível ter uma ideia da ousadia dos atiradores: as marcas dos disparos ficaram espalhadas no muro e no portão de casas e três carros também foram atingidos. Um disparo atingiu o para-choque de um caminhão e outro perfurou o pneu de um Pálio.

Para um comerciante, de 47 anos, o prejuízo foi de cerca de R$ 400 pois um tiro atingiu o para-brisa do carro dele. "Não vi o que houve, mas quando acordei hoje de manhã me deparei com o buraco no carro. Não costumo trazer o carro pra casa pois é para trabalhar e não tenho garagem para ele, por isso tive que deixar na rua. Em cinco anos morando aqui, nunca vi nada parecido acontecer nesta rua", contou.

Muitos moradores encontraram e recolheram cápsulas espalhadas pela rua e disseram ter ficado assustados com a situação. "Eu já perdi a minha mãe de vítima de bala perdida há quase um ano, bem perto daqui, baleada na calçada. Quando começaram os tiros, minha esposa entrou em desespero, pois pode acontecer novamente uma tragédia. A gente se tranca em casa e evita sair na rua para tentar se proteger", desabafou um auxiliar de carga, de 24 anos.