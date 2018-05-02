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Cobi de Cima

Tiroteio assusta moradores em Vila Velha

Viaturas e helicóptero da Polícia Militar foram recebidos por disparos de arma de fogo

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 22:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 22:10
Apreensão na região de Cobi de Cima, em Vila Velha Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Um homem foi detido na tarde desta terça-feira (1º) após uma troca de tiros na região de Cobi de Cima, em Vila Velha. Militares ainda fazem buscas no local com viaturas e helicóptero.
A Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de troca de tiros na região. Viaturas e helicóptero da Polícia Militar foram recebidos por disparos de arma de fogo.
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Até o momento, um indivíduo foi detido. Com ele, foram apreendidas pistolas 380 com numeração raspada, uma pistola Ponto 40, 12 carregadores - sendo oito de calibre 380 e quatro de calibre ponto 40-, uma granada, 159 munições calibre 308 na embalagem, 180 munições avulsas calibre 380 avulsas e 60 munições calibre ponto 40.
O bandido foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido, para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A ocorrência ainda está em andamento.

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