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Acerto de contas

Tiros causam pânico em pacientes de unidade de saúde em Vila Velha

Deivid Martins de Souza, 19 anos, chegou à unidade de saúde portando uma arma de fogo, para um acerto de contas com um desafeto, mas acabou baleado pelo alvo

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 13:33
Tiros disparados por um criminoso causaram pânico nos pacientes que aguardavam por atendimento na Unidade Básica de Saúde Iracy Nascimento Silva, no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (4).
Um jovem de 19 anos, identificado como Deivid Martins de Souza, chegou à unidade de saúde, por volta de 9h, portando uma arma de fogo calibre 38 para um acerto de contas com um desafeto, que não foi identificado.
Quando chegou ao local, Deivid encontrou o alvo no fundo da unidade, acompanhado da esposa, e efetuou dois disparos. O alvo dos disparos reagiu e os dois entraram em luta corporal. Durante a luta, o alvo conseguiu pegar a arma e disparou contra Deivid, fugindo do lugar.
Testemunhas dizem ter visto o desafeto correndo baleado, mas até agora ele não deu entrada em nenhum hospital ou unidade de saúde próxima. 
Deivid recebeu os primeiros socorros na unidade de saúde e logo após foi encaminhado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. A unidade foi fechada e a informação é de que só vai abrir novamente nesta terça-feira (5).
Testemunhas relataram muito pânico e correria. Cerca de 30 pessoas, incluindo idosos e crianças, aguardavam por atendimento no local.
POLÍCIA MILITAR
Em nota, a PM informou que Deivid Martins de Souza teria ido até a Unidade de Saúde portando uma arma de fogo, para acerto de contas com seu desafeto (não identificado). Ao perceber a ação, este reagiu, tomando a arma de Deivid e efetuando um disparo que o atingiu nas costas. A vítima foi socorrida pelo SAMU ao Hospital Antônio Bezerra de Farias. De acordo com Deivid, a motivação do crime seria a disputa pelo tráfico de drogas. A Polícia Civil foi acionada para providências. A ocorrência ainda está em andamento.
Com informações de Mayra Bandeira e Rizia Alvarenga

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