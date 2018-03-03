Tiros assustam moradores de Campo Grande, em Cariacica

Tiros assustaram os moradores da região de Campo Grande, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (2). Segundo populares, um carro passou por volta das 14 horas pela Avenida Jerusalém e disparou contra um homem que estava na calçada, próximo a uma padaria.
Testemunhas afirmaram que foram disparados mais de dez tiros. O alvo dos atiradores ficou ferido e foi socorrido por populares. Uma lanchonete que fica na rua teve a fachada atingida pelas balas. Não havia clientes no local no momento.
Demandada, a assessoria da Polícia Militar informou que um homem foi socorrido após ser baleado em Vila Palestina, bairro vizinho a Campo Grande. Policiais militares e civis estiveram no local.