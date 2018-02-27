Tiro que matou grávida durante assalto partiu da arma de bandido

Os tiros partiram da arma de Maycon Crédito: Reprodução- Facebook

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o latrocínio que vitimou uma mulher de 30 anos que estava grávida de cinco meses e deixou um policial civil ferido. Os laudos apontaram que o tiro que matou Florência Aparecida Luiz Ribeiro partiu da arma de um dos bandidos.

O crime aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde do dia 20 de dezembro de 2017, dentro de um ônibus que fazia a linha Muniz Freire x Cachoeiro de Itapemirim. Os dois suspeitos, Maycon Ponciano Pereira e Paulo Henrique Adão da Silva, foram detidos em Piúma, no Litoral Sul.

Durante as investigações, a polícia concluiu que o tiro que atingiu Florência partiu da arma de Maycon. Através de vários exames periciais diferentes nós pudemos concluir com toda certeza que o autor dos disparos que atingiu a Florência, a gestante que infelizmente faleceu nesse evento, foi o Maycon Ponciano. O policial civil que figura como vítima neste caso, não proferiu nenhum disparo contras as pessoas no interior daquele veículo, contou o delegado Guilherme Eugênio.

Eugênio ainda explicou a dinâmica do crime. Maycon se posicionou nos fundos do ônibus na posse de uma arma, e o Paulo na frente do ônibus também na posse de uma arma. O Paulo rendeu o motorista e anunciou o assalto e, concomitantemente, o Maycon, dos fundos do ônibus, passou a recolher os pertences de cada um dos passageiros. Em determinado momento, o Paulo avançou poucos metros a frente para avistar a movimentação suspeita e viu o policial civil tentando esconder a arma e a carteira funcional.

O delgado ainda disse que o policial não reagiu. Diante da percepção de que não havia uma forma segura de reagir aquele assalto, ele tentou esconder a condição de policial para evitar que o pior acontecesse, como de fato aconteceu. E nesse momento, Paulo avistou a movimentação do policial e passou a disparar. Esses disparos vieram da frente do ônibus e não dos fundos. O policial estava na poltrona 24 que fica do lado esquerdo de quem esta de costas para o motorista. Ele passou a disparar contra a poltrona 24 e simultaneamente, o Maycon, que se encontrava na poltrona 32, percebeu a condição de policial dessa vítima parcial e também passou a disparar contra a poltrona 24 e veio a atingir a Florência que infelizmente veio a óbito. O Maycon disparou até o esgotamento das munições e o Paulo ainda desceu do ônibus dispondo de algumas munições pela porta. O Maycon desceu pela janela traseira pisando sobre a passageira que estava do seu lado, explicou.

As armas usadas pelos criminosos não foram encontradas pela polícia. Os dois são do bairro Zumbi, mas já moravam há bastante tempo em Piúma. Apesar de todas as provas, Maycon continua negando que matou a grávida. Para a polícia ele tem medo de represálias. A pena para os dois criminosos pode chegar a 50 anos de prisão.

O CRIME

Uma mulher morreu e um policial civil ficou ferido em um tiroteio durante assalto a ônibus na tarde do dia 20 de dezembro, por volta das 15h15, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo.

Testemunhas disseram à reportagem que dois bandidos entraram no ônibus da Viação Real, que fazia a linha Muniz Freire x Cachoeiro, e anunciaram o assalto. Um policial civil reagiu e houve troca de tiros. Além do policial, uma passageira foi baleada. Ela chegou a ser socorrida, mas, às 17 horas, foi confirmada a morte.