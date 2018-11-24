Tio é preso após atirar na cabeça da irmã e do sobrinho na Serra

Material apreendido em casa de tio que atingiu irmã e sobrinho do tiros de raspão Crédito: Divulgação PM

Um homem foi preso por tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (23), no bairro São Marcos II, na Serra, após balear o sobrinho de 17 anos e a própria irmã, de 37. Os dois foram atingidos de raspão na cabeça. A polícia afirma que ele fabrica armas para traficantes.

O homem de 34 anos disse para a polícia que estava chegando em casa de carro com a irmã e o sobrinho, quando o adolescente tentou pegar a arma dele para dar um tiro pra cima. O tio declarou que tentou tomar a pistola de volta e foi nesse momento que a arma disparou duas vezes. Um dos tiros atingiu cabeça do menino e o outro a cabeça da mãe dele.

O tio foi preso horas depois na casa da mãe dele. Com ele foram apreendidos a pistola calibre ponto 40, que disparou na irmã e no sobrinho, munições, duas espingardas de fabricação caseira e material usado para fabricar as armas. O tio confessou ser o autor dos disparos, que seriam acidentais.

O adolescente continua internado no Hospital Jayme Santos Neves e a mãe teve alta pela manhã.

NOTA DA PM