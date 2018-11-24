Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentativa de homícidio

Tio é preso após atirar na cabeça da irmã e do sobrinho na Serra

Polícia trata o caso como tentativa de homicídio

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 20:22
Material apreendido em casa de tio que atingiu irmã e sobrinho do tiros de raspão Crédito: Divulgação PM
Um homem foi preso por tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (23), no bairro São Marcos II, na Serra, após balear o sobrinho de 17 anos e a própria irmã, de 37. Os dois foram atingidos de raspão na cabeça. A polícia afirma que ele fabrica armas para traficantes.
O homem de 34 anos disse para a polícia que estava chegando em casa de carro com a irmã e o sobrinho, quando o adolescente tentou pegar a arma dele para dar um tiro pra cima. O tio declarou que tentou tomar a pistola de volta e foi nesse momento que a arma disparou duas vezes. Um dos tiros atingiu cabeça do menino e o outro a cabeça da mãe dele.
O tio foi preso horas depois na casa da mãe dele. Com ele foram apreendidos a pistola calibre ponto 40, que disparou na irmã e no sobrinho, munições, duas espingardas de fabricação caseira e material usado para fabricar as armas. O tio confessou ser o autor dos disparos, que seriam acidentais.
O adolescente continua internado no Hospital Jayme Santos Neves e a mãe teve alta pela manhã.
NOTA DA PM
Nesta madrugada (24), policiais militares receberam a informação de que o autor de uma dupla tentativa de homicídio ocorrida na noite de sexta-feira (23), estaria transitando pelo bairro São Marcos, Serra, em um veículo. Inclusive o denunciado seria conhecido por fabricar armas de fogo e estaria de posse de uma mochila contendo armas de fogo. As equipes foram ao local e o indivíduo foi abordado em frente a casa da sua mãe. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém os militares visualizaram no interior da residência uma mochila e com um cano de arma de fogo a mostra. Os policiais encontraram todo armamento acima descrito e posteriormente prosseguiram para o domicílio do abordado e localizaram o restante do material utilizado para fabricar armas de fogo. O indivíduo confessou ser o autor dos disparos, que seriam acidentais. Diante dos fatos o detido juntamente com todo material arrecadado foram entregues na DHPP em Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados