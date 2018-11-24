Tio é preso após atirar na cabeça da irmã e do sobrinho na Serra

Um homem foi preso por tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (23), no bairro São Marcos II, na Serra, após balear o sobrinho de 17 anos e a própria irmã, de 37. Os dois foram atingidos de raspão na cabeça. A polícia afirma que ele fabrica armas para traficantes.
O homem de 34 anos disse para a polícia que estava chegando em casa de carro com a irmã e o sobrinho, quando o adolescente tentou pegar a arma dele para dar um tiro pra cima. O tio declarou que tentou tomar a pistola de volta e foi nesse momento que a arma disparou duas vezes. Um dos tiros atingiu cabeça do menino e o outro a cabeça da mãe dele.
O tio foi preso horas depois na casa da mãe dele. Com ele foram apreendidos a pistola calibre ponto 40, que disparou na irmã e no sobrinho, munições, duas espingardas de fabricação caseira e material usado para fabricar as armas. O tio confessou ser o autor dos disparos, que seriam acidentais.
O adolescente continua internado no Hospital Jayme Santos Neves e a mãe teve alta pela manhã.
NOTA DA PM
Nesta madrugada (24), policiais militares receberam a informação de que o autor de uma dupla tentativa de homicídio ocorrida na noite de sexta-feira (23), estaria transitando pelo bairro São Marcos, Serra, em um veículo. Inclusive o denunciado seria conhecido por fabricar armas de fogo e estaria de posse de uma mochila contendo armas de fogo. As equipes foram ao local e o indivíduo foi abordado em frente a casa da sua mãe. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém os militares visualizaram no interior da residência uma mochila e com um cano de arma de fogo a mostra. Os policiais encontraram todo armamento acima descrito e posteriormente prosseguiram para o domicílio do abordado e localizaram o restante do material utilizado para fabricar armas de fogo. O indivíduo confessou ser o autor dos disparos, que seriam acidentais. Diante dos fatos o detido juntamente com todo material arrecadado foram entregues na DHPP em Vitória.