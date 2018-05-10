Testemunha do caso Marielle presta novo depoimento na Divisão de Homicídios Crédito: Reprodução/Instagram

A testemunha que associou o vereador Marcello Siciliano (PHS) e ex-PM Orlando Oliveira de Araújo à morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista Anderson Gomes, voltou a prestar depoimento nesta quarta-feira na Divisão de Homicídios (DH), na Barra da Tijuca. Esta é a quarta vez que ele é ouvido na especializada em menos de um mês. Já sob proteção policial, o homem voltou a dar detalhes do assassinato, além de acrescentar novas informações das atividades de um grupo paramilitar que, segundo ele, atuaria na Zona Oeste do Rio. Ele foi ouvido pelos policiais civis encarregados das investigações e por promotores do Ministério Público estadual.

Marielle e Anderson foram executados no dia 14 de março, Estácio. Como O GLOBO revelou na terça-feira, a testemunha implicou Siciliano (PHS) e Orlando - que está preso acusado de chefiar uma milícia - no crime. Segundo o delator, que trabalhou para um dos mais violentos grupos paramilitares do Rio, o vereador e o ex-PM queriam a morte de Marielle.

Procurado pelo GLOBO, Siciliano disse que não conhece Orlando e afirmou que se trata de "notícia totalmente mentirosa". Em entrevista na manhã desta quarta-feira, em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, disse que "está indignado como ser humano". A denúncia já está sendo investigada pela Divisão de Homicídios. Siciliano já tinha sido ouvido pela especializada como testemunha, assim como outros vereadores da Câmara Municipal do Rio.

"Gostaria de esclarecer, antes de mais nada, a minha surpresa com relação ao que aconteceu ontem, a minha indignação como ser humano. Minha relação era muito boa (com Marielle Franco), tinha um carinho muito grande. Agora mais do que nunca faço questão de que esse crime seja esclarecido mais rápido que nunca. Estou sendo massacrado nas redes sociais por algo que foi supostamente dito por uma pessoa que a gente nem sabe a credibilidade que tem", disse o vereador.