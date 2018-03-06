Terceiro envolvido em morte de idosa se apresenta à polícia no ES

Paulo Santos Goulart Júnior era considerado foragido e se apresentou à polícia na tarde desta terça-feira (6) Crédito: Polícia Civil | Divulgação

O terceiro criminoso envolvido no assassinato de uma idosa em Domingos Martins , na região Serrana do Espírito Santo, procurou a Delegacia de Crimes Contra a Vida de Viana , na região Metropolitana de Vitória, e se apresentou formalmente à polícia. Paulo Santos Goulart Júnior, 33 anos, foi encaminhado para o Centro de Triagem.

IDOSA ASSASSINADA POR VIZINHOS

Solange e o filho Felipe foram presos acusados pelo assassinato de idosa em Domingos Martins Crédito: Divulgação - Polícia Civil e Militar

A idosa Olinda Kiefer, 74 anos, encontrada morta a pauladas na última semana, na localidade de Jucu, zona rural de Domingos Martins, na Região Serrana, foi assassinada pelos próprios vizinhos. Uma mulher, identificada como Solange, 44 anos, e o filho dela, Felipe, 20 anos, são apontados como os autores do crime. Segundo a polícia, mãe e filho, presos nesta segunda-feira (05), mataram a vítima pois estavam atrás de um dinheiro que acreditavam que ela tinha dentro de casa. Um terceiro envolvido no crime continua foragido.

O comandante da Polícia Militar de Domingos Martins, major Renato Cristelo explicou que, logo após o corpo da idosa ser encontrado no quintal do sítio - no dia 27 de fevereiro deste ano - , a Polícia Civil e o serviço de inteligência da PM iniciaram as investigações.

Juntamos as informações e começamos a identificar quem poderiam ser os suspeitos. Chegamos a três nomes. No sábado, um dos investigados se apresentou no DPM de Viana e confirmou tudo que acreditávamos que poderia ter acontecido. Como a delegacia já tinha um trabalho em andamento, o delegado intimou os dois suspeitos, e foi dada voz de prisão para eles, disse.

O delegado Geraldo Peçanha, responsável pelo inquérito, explicou que as apurações continuam, pois há divergências nos depoimentos. Um dos suspeitos disse que eles levaram R$ 12 em espécie. O outro disse que não foi levado nada. Mas o celular da vítima estava com a mãe de um dos suspeitos, ela nega participação no crime e disse que encontrou o aparelho na estrada. Como há contradição nos depoimentos, preciso ouvir o caseiro para ver o que está faltando na propriedade dela, contou.

A polícia divulgou apenas o primeiro nome dos presos, mas revelou o nome completo do terceiro envolvido no crime, Paulo Santos Goulart Junior, 33 anos, que se apresentou na tarde desta terça-feira (6). Mãe e filho moram na localidade de Jucu há bastante tempo, mas Paulo disse que se mudou recentemente, pois foi expulso do bairro que morava em Viana por causa de dívida de tráfico. O filho de Solange também tem envolvimento com tráfico, concluiu Peçanha.

Solange foi levada para o presídio feminino de Cariacica e Felipe para o Centro de Triagem de Viana. Eles responderão pelo crime de latrocínio - roubo seguido de morte.

O CRIME

As armas usadas no crime foram apreendidas Crédito: Polícia Civil | Divulgação

A idosa foi encontrada morta a pauladas dentro de casa, em Rio Jucu, região rural de Domingos Martins, por volta de 8h de terça-feira (27). De acordo com a PM, a vítima morava sozinha em uma região isolada e a linha de investigação caminha para latrocínio, quando há roubo seguido de morte. Aparentemente, alguns objetos foram levados, mas as informações existentes são ainda, como informa a PM, preliminares.

O crime por volta das 16h do dia 26. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte pelo caseiro da propriedade. A região de zona rural conhecida como Rio Jucu é calma, segundo a PM, e casos como esse são raros.