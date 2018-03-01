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Na BR 101

Tenente da PM de São Paulo é detido por dirigir embriagado no ES

O delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho, contou que o tenente afirmou ter ingerido quatro latas de cerveja na noite anterior, em Iconha

Publicado em 01 de Março de 2018 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 17:36
Um tenente reformado da Polícia Militar de São Paulo, de 57 anos, foi detido na manhã desta quinta-feira (1), na BR 101, em Mimoso do Sul, durante a Operação Égide. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal parou o motorista para abordagem e, durante o teste do bafômetro, foi confirmada a embriaguez ao volante.
De acordo com o chefe de Operações da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Ramide Rabello, o tenente estava em uma Ford Ranger, com placas de São Paulo e seguia sentido Rio de Janeiro. Esse cidadão estava tendenciando a chegar a São Paulo. O teste de alcoolemia registrou 0,52 mg/L e está preso. O veículo vai ser removido ao pátio e passará por inspeção minuciosa, afirmou.
O delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho, contou que o tenente afirmou ter ingerido quatro latas de cerveja na noite anterior, em Iconha, onde passou a noite. Disse ainda que estava no Espírito Santo para visitar familiares, em São Mateus. 
Foi estipulada fiança de R$ 1,8 mil. Como não foi recolhida pela Polícia Civil, ele foi encaminhado por um oficial ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, em Vitória, onde aguardará audiência de custódia. 
A ação da PRF se integra à Operação Divisa Segura que tem como objetivo evitar a migração de bandidos do estado do Rio de Janeiro, após o decreto do governo federal de intervenção na segurança do estado, com objetivo de combater a violência no Rio. O trabalho envolve 150 policiais, 40 viaturas, além de helicóptero e três drones para fiscalizar quase 200 quilômetros de divisa entre os estados.

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