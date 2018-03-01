Tenente da PM de São Paulo é detido por dirigir embriagado no ES

Um tenente reformado da Polícia Militar de São Paulo, de 57 anos, foi detido na manhã desta quinta-feira (1), na BR 101, em Mimoso do Sul, durante a Operação Égide. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal parou o motorista para abordagem e, durante o teste do bafômetro, foi confirmada a embriaguez ao volante.

De acordo com o chefe de Operações da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Ramide Rabello, o tenente estava em uma Ford Ranger, com placas de São Paulo e seguia sentido Rio de Janeiro. Esse cidadão estava tendenciando a chegar a São Paulo. O teste de alcoolemia registrou 0,52 mg/L e está preso. O veículo vai ser removido ao pátio e passará por inspeção minuciosa, afirmou.

O delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho, contou que o tenente afirmou ter ingerido quatro latas de cerveja na noite anterior, em Iconha, onde passou a noite. Disse ainda que estava no Espírito Santo para visitar familiares, em São Mateus.

Foi estipulada fiança de R$ 1,8 mil. Como não foi recolhida pela Polícia Civil, ele foi encaminhado por um oficial ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, em Vitória, onde aguardará audiência de custódia.