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Violência

Técnica de enfermagem é esfaqueada durante assalto em Vila Velha

Além das facadas, a mulher, 40 anos, foi agredida com socos e tapas por um dos bandidos

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 16:53
Técnica de enfermagem foi esfaqueada durante assalto em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
Pensei que ia morrer e sem saber o porquê. Não reagi, não fiz nada. O desabafo é de uma técnica de enfermagem, 40 anos, esfaqueada e agredida durante um assalto, na noite desta segunda-feira (23), quando seguia para o trabalho, em Vale Encantado, Vila Velha. A vítima levou quatro facadas e foi agredida com socos e tapas por um dos bandidos.
 
A técnica de enfermagem contou que era por volta das 19h30 quando foi rendida. Ela havia acabado de sair do condomínio onde mora e seguia para um ponto de ônibus localizado na avenida principal do bairro.
Porém, atrasou-se um pouco e acabou perdendo o ônibus que passa próximo ao condomínio dela e, por isso, decidiu ir caminhando até a avenida principal. Foi neste trajeto, de cerca de 500 metros, que ela foi abordada pelos criminosos, que estavam em uma Honda Biz vermelha, de acordo com a vítima.
O carona do veículo desceu da moto e exigiu que ela entregasse o celular e a bolsa. A técnica de enfermagem respondeu dizendo que não tinha celular e acabou levando socos no pescoço, do bandido.
Assustada, ela gritou que tinha dinheiro e entregou ao assaltante R$ 300 que iria usar para pagar a prestação do apartamento. Sem ainda entender o porque, logo após entregar a quantia ao suspeito, ele deu o primeiro golpe na barriga dela.
A técnica de enfermagem correu e foi atacada mais três vezes, pelo ladrão. Os golpes acertaram as costas delas (próximo ao pulmão), o braço e a perna direitos. Os bandidos fugiram levando o dinheiro da vítima.
A mulher caiu na calçada e foi socorrida por moradores. Uma ambulância do Samu foi acionada e a vítima levada para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde foi atendida e liberada na manhã desta terça.
A mulher teve o pescoço imobilizado devido às pancadas que levou na nuca, e não sabe ao certo quantos pontos precisou levar nos ferimentos. Só sei que foram muitos. Sinto muita dor, só quero ir para casa descansar, ressaltou.
A Polícia Militar também foi acionada para o local e fez buscas na região, porém nenhum suspeito foi preso.

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