Taxistas são baleados em frente casa de shows na Serra

Dois taxistas foram baleados enquanto esperavam passageiros em frente a uma casa de shows na Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro, na Serra. O crime aconteceu por volta das 4h da madrugada deste domingo (13).

De acordo com informações da polícia, os taxistas, de 28 e 27 anos, estavam de costas quando uma pessoa encapuzada, que chegou em um Agile, atirou contra os dois. A polícia não informou quantas pessoas estavam dentro do veículo. No local do crime, foram encontradas quatro cápsulas.