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Jardim Limoeiro

Taxistas são baleados em frente casa de shows na Serra

O crime aconteceu por volta das 4h da madrugada deste domingo (13)

Publicado em 13 de Maio de 2018 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2018 às 14:03
Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Google Street View
Dois taxistas foram baleados enquanto esperavam passageiros em frente a uma casa de shows na Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro, na Serra. O crime aconteceu por volta das 4h da madrugada deste domingo (13).
De acordo com informações da polícia, os taxistas, de 28 e 27 anos, estavam de costas quando uma pessoa encapuzada, que chegou em um Agile, atirou contra os dois. A polícia não informou quantas pessoas estavam dentro do veículo. No local do crime, foram encontradas quatro cápsulas.
Com informações de Raquel Lopes

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