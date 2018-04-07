Taxista tem carro roubado após lutar com bandidos em Carapina

Um taxista de Vitória, de 47 anos, viveu momentos de terror na madrugada deste sábado (7). Por volta das 2h30 da manhã, ele pegou uma corrida com dois homens e três mulheres, que iriam de Maruípe, em Vitória, para André Carloni, na Serra. No entanto, ao chegar próximo ao Pavilhão de Carapina, os bandidos sacaram uma arma e anunciaram um assalto.
Segundo a vítima, o passageiro que estava no banco do carona pediu às pessoas que estavam no banco de trás para pegar uma mochila, onde estaria o dinheiro para pagar a corrida. Neste momento, o carona sacou a arma da bolsa e apontou para o taxista.
Na hora que vi a arma, segurei ela com as duas mãos e comecei a lutar com um dos homens. Enquanto isso, o homem que estava atrás me dava vários socos na cabeça e nas costas. Consegui abrir a porta e sai correndo. Achei que iam me matar, relata.
O taxista pediu ajuda a vigilantes que estavam no Pavilhão de Carapina e acionou a polícia. Ele pede ajuda por informações que possam fazer com que recupere o carro, um Voyage, placas PPQ 8704.
Levaram minha ferramenta de trabalho. Meu carro e minha máquina de cartão. Em 24 anos de profissão é a quarta vez que me assaltam, mas a primeira que levam meu carro. A gente que trabalha à noite corre um risco imenso, só embarquei com esse grupo porque eles estavam com três mulheres e fiquei com medo delas sozinhas ali à noite, desabafa a vítima.
O taxista registrou um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória.