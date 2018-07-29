Taxista leva facada na cabeça em assalto em Cariacica

Manoel ainda dirigiu até o PA de Alto Lage, mesmo ferido na cabeça Crédito: Ricardo Medeiros

A última corrida do sábado (28) do taxista Manoel Carlos Almeida Rosário, de 66 anos, quase terminou de forma trágica. Após um dia de intenso trabalho, Manoel aguardava a esposa em um supermercado de Jardim América, em Cariacica, quando resolveu atender o pedido de um passageiro por uma corrida até Itaquari, por volta das 19h30. A viagem, no entanto, era só um pretexto para que o assaltante rendesse Manoel e levasse o dinheiro e o carro do taxista.

Ao chegar na Rua Humaitá, o criminoso tirou uma faca de aproximadamente 25 cm de dentro da calça e anunciou o assalto. Manoel entrou em luta corporal com o agressor, que desferiu diversos golpes pelo corpo e até na cabeça do taxista.

Foi uma luta muito intensa, apesar de ter acontecido muito rápido. Eu tentava desarmar ele, enquanto ele gritava para eu entregar tudo logo, que ele não queria ter que me matar. Ele me mordeu na bochecha e eu o mordi na mão. Cheguei a tomar a faca da mão dele, mas não tive coragem para esfaqueá-lo. Uma senhora que morava por ali apareceu na janela e perguntou o que estava acontecendo e eu disse que estava sendo assaltado. Acho que o bandido ficou com medo de que a polícia chegasse e fugiu, levando ainda os R$ 277 que estava no bolso da minha camisa, conta Manoel.

Os ferimentos nas mãos e na cabeça fizeram com que a vítima perdesse muito sangue. Ainda assim, ele dirigiu até o supermercado onde a mulher o esperava e, de lá, foi até o Pronto Atendimento de Alto Lage. Ele ainda foi transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, onde foram feitas suturas nos ferimentos.

A mulher do taxista relata que o susto na hora em que viu o marido agredido foi grande. Ele estava todo ensanguentado. A camisa que era cinza ficou toda avermelhada. A gente só via o sangue descendo e não sabia a profundidade dos cortes. Graças a Deus, nada de grave ocorreu, os cortes não foram tão profundos e por volta da meia noite já estávamos em casa, lembra.

O autor do crime ainda não foi identificado. Segundo Manoel, ele tinha cerca de 1,70 metro de altura e cerca de 20 anos de idade. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

CRIME REPETIDO

Esta não foi a primeira vez que Manoel teve que enfrentar um assaltante armado com uma faca. Há três anos, ele conta quando sofreu cortes nas mãos ao tentar evitar um assalto ao seu táxi em Vila Velha, na altura do bairro Cobilândia.

Eu tenho placa de táxi desde 1982, mas dirijo nas ruas há 12 anos. Nesse tempo foram cinco assaltos que já sofri, mas em nenhum deles teve agressões tão graves como agora. Em Vila Velha, fui roubado na Rodovia Carlos Lindenberg. O bandido estava com uma faca e entrei em luta corporal com ele. Fiquei com vários cortes na mão também, explica.

Por medo dos assaltos, Manoel têm tomado alguns cuidados. Seu horário de trabalho, por exemplo, só vai até as 19h, evitando trabalhar à noite. Mesmo sabendo dos riscos que correu neste último assalto, ele diz que não pensa em deixar de atuar na profissão.

A gente sempre olha o passageiro, tenta perceber se está armado ou não. Mas era uma pessoa jovem e bem vestida. Eu estava no supermercado e era uma corrida rápida. Poderia voltar a tempo de ir com minha esposa para casa. Infelizmente, não sei se poderia dizer que é a última vez que sou assaltado. Mas não dá para deixar de trabalhar. Espero voltar o quanto antes possível, porque tenho contas a pagar, lamenta o taxista.