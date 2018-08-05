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Centro de Vitória

Taxista dá carona e ajuda guarda a prender assaltante em Vitória

Caso aconteceu no Centro de Vitória na manhã deste domingo (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 12:24

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 12:24

Bandido é preso após assaltar mulher no Centro de Vitória Crédito: Raquel Lopes
Um taxista viveu momentos de herói em Vitória, na manhã deste domingo (5), ao ajudar a Guarda Municipal a recuperar pertences de uma mulher assaltada no Centro. O crime aconteceu por volta das 6h30.
Uma mulher, que saía do trabalho, teve a bolsa levada por dois criminosos armados enquanto esperava no ponto para pegar um ônibus próximo ao Palácio Anchieta. Junto com a bolsa, os bandidos levaram o celular da vítima e 900 reais.
Taxista dá carona e ajuda guarda a prender assaltante em Vitória
Um dos criminosos usou uma faca durante o assalto. Outro bandido estava com um arma de fogo Crédito: Raquel Lopes
O taxista passava pelo local e viu o momento do assalto. Ele então parou no posto da Guarda Municipal na região do Parque Moscoso e, enquanto falava com os agentes, observou um dos assaltantes, identificado como Anilton Rômulo dos Santos, andando em frente ao local.
Os agentes da Guarda Municipal iniciaram uma perseguição à pé, atrás de Anilton. Percebendo que o criminoso não seria alcançado, o taxista deu carona a um agente da Guarda até a Vila Rubim, onde o bandido foi detido.
Com Anilton, os guardas recuperaram a bolsa e os 900 reais da vítima. O outro assaltante ainda não foi localizado, bem como o celular roubado.
*Com informações de Raquel Lopes

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