Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Suspeitos são presos por fazer disque-droga em barbearia de Linhares

Segundo a Polícia Civil, dois suspeitos usavam o estabelecimento como fachada para o comércio de entorpecentes; além disso, eles faziam o sistema de delivery para levar as drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 19:22

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:22

Drogas foram localizadas na residência Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Dois jovens foram presos nesta segunda-feira (10) suspeitos de tráfico de drogas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os dois usavam uma barbearia como fachada para o comércio de entorpecentes no município. Além disso, eles utilizavam um sistema de delivery para fazer entrega de drogas.
Segundo o delegado Tiago Cavalcante, do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da 16ª Delegacia Regional de Linhares, após trabalho de investigação os agentes foram até a casa de um dos suspeitos para apuração de crimes de tráfico de drogas, receptação de mercadorias roubadas e posse irregular de arma de fogo.

Veja Também

Suspeito de tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cariacica

Mulher é morta a facadas na presença do filho em Ibatiba

No local, os agentes localizaram um suspeito, mas descobriram que o outro jovem, de 23 anos, não morava mais na residência. O pai dele informou que atualmente ele residia com um amigo. 
Os policiais foram até o novo endereço, onde eles moravam e onde funcionava a barbearia, e encontraram o outro jovem, de 19 anos. Quando se deparou com os policiais, o suspeito entrou na residência e tentou esconder uma bolsa.
Segundo o delegado, na bolsa os policiais encontraram tabletes de maconha, que seriam comercializados na suposta barbearia. 
A Polícia Civil informou que, no estabelecimento, não tinha os itens básicos de uma barbearia, e que o local era utilizado para o esquema do tráfico. Os suspeitos foram detidos conduzidos à carceragem da Delegacia de Linhares.

Veja Também

Criminosos fazem reféns em residência e roubam veículos em São Mateus

Polícia interrompe baile funk com 150 pessoas em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados