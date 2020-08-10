Suspeitos são presos por fazer disque-droga em barbearia de Linhares

Drogas foram localizadas na residência Crédito: Polícia Civil | Divulgação

delivery para fazer entrega de drogas. Dois jovens foram presos nesta segunda-feira (10) suspeitos de tráfico de drogas em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil , os dois usavam uma barbearia como fachada para o comércio de entorpecentes no município. Além disso, eles utilizavam um sistema depara fazer entrega de drogas.

Segundo o delegado Tiago Cavalcante, do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da 16ª Delegacia Regional de Linhares, após trabalho de investigação os agentes foram até a casa de um dos suspeitos para apuração de crimes de tráfico de drogas, receptação de mercadorias roubadas e posse irregular de arma de fogo.

No local, os agentes localizaram um suspeito, mas descobriram que o outro jovem, de 23 anos, não morava mais na residência. O pai dele informou que atualmente ele residia com um amigo.

Os policiais foram até o novo endereço, onde eles moravam e onde funcionava a barbearia, e encontraram o outro jovem, de 19 anos. Quando se deparou com os policiais, o suspeito entrou na residência e tentou esconder uma bolsa.

Segundo o delegado, na bolsa os policiais encontraram tabletes de maconha, que seriam comercializados na suposta barbearia.