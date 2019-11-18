Suspeitos são presos após assalto a casal de turistas mineiros em Vila Velha

Dois criminosos foram presos depois de tentar assaltar um cliente de um posto de gasolina no bairro Itapoã, em Vila Velha, e render um casal de turistas mineiros no mesmo bairro. Os assaltos e a prisão aconteceram na noite deste domingo (17). De acordo com a Polícia Civil, a Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada pela central depois de ter sido comunicada de que dois assaltantes tinham sido imobilizados por populares após assaltar um casal.
No local, os agentes foram informados que três bandidos armados renderam o cliente de um posto de combustíveis na Avenida Professora Francelina Setúbal, no bairro Itapoã, por volta das 18h. O dono de um veículo aguardava o abastecimento fora do carro. Enquanto mexia no celular, foi rendido pelo trio.
O homem rendido reagiu ao assalto, entrou em luta corporal com um deles. O bando ficou assustado e fugiu correndo sem levar nada. A poucos metros do estabelecimento, dois dos bandidos renderam um casal de mineiros que aguardava um carro de aplicativo na Rua Dr. Jair de Andrade.
Um homem armado e o comparsa dele, um adolescente, exigiram o celular do homem e a bolsa da mulher. Os ladrões levaram dois Iphones, avaliados ao todo em R$ 5.700, cartões de banco e R$ 300. Na fuga, a dupla foi abordada e imobilizada por populares até a chegada da Polícia Militar. O homem e o adolescente foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.