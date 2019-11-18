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Itapoã

Suspeitos são presos após assalto a casal de turistas mineiros em Vila Velha

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido na noite deste domingo (17) depois de terem sido imobilizados por populares no bairro Itapoã, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 12:37

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 12:37

2ª Delegacia Regional em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Dois criminosos foram presos depois de tentar assaltar um cliente de um posto de gasolina no bairro Itapoã, em Vila Velha, e render um casal de turistas mineiros no mesmo bairro. Os assaltos e a prisão aconteceram na noite deste domingo (17). De acordo com a Polícia Civil, a Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada pela central depois de ter sido comunicada de que dois assaltantes tinham sido imobilizados por populares após assaltar um casal.

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No local, os agentes foram informados que três bandidos armados renderam o cliente de um posto de combustíveis na Avenida Professora Francelina Setúbal, no bairro Itapoã, por volta das 18h. O dono de um veículo aguardava o abastecimento fora do carro. Enquanto mexia no celular, foi rendido pelo trio.
O homem rendido reagiu ao assalto, entrou em luta corporal com um deles. O bando ficou assustado e fugiu correndo sem levar nada. A poucos metros do estabelecimento, dois dos bandidos renderam um casal de mineiros que aguardava um carro de aplicativo na Rua Dr. Jair de Andrade.
Um homem armado e o comparsa dele, um adolescente, exigiram o celular do homem e a bolsa da mulher. Os ladrões levaram dois Iphones, avaliados ao todo em R$ 5.700, cartões de banco e R$ 300. Na fuga, a dupla foi abordada e imobilizada por populares até a chegada da Polícia Militar. O homem e o adolescente foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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