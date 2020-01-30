Suspeitos passam de carro e atiram em dois homens em frente a bar na Serra

Rua onde os amigos foram baleados, em Cidade Continental Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois amigos, de 26 e 30 anos, foram baleados quando estavam sentados na frente de um bar fechado no bairro Cidade Continental, na Serra , na madrugada desta quinta-feira (30). Os criminosos estavam de carro e passaram atirando. As vítimas foram socorridas para um hospital da cidade.

O comércio havia acabado de fechar quando os suspeitos passaram de carro e atiraram contra as vítimas, na rua do Setor América. Um dos homens foi atingido no pé, e o outro, que é um pintor, foi baleado na barriga e no braço esquerdo.

Parentes do pintor contaram aos investigadores da Polícia Civil que um carro de cor prata estava circulando pelo bairro, horas antes do crime, chamando a atenção de moradores. Eles garantiram que os dois amigos foram escolhidos aleatoriamente como vítimas, que os criminosos queriam acertar qualquer um.

O pintor, mesmo baleado, ainda conseguiu correr para uma rua onde seus parentes moram, e lá pediu socorro. A vítima conseguiu pular o muro da casa dos tios. Familiares arrastaram o jovem para dentro de casa até a chegada da polícia. Ele foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde precisou passar por uma cirurgia.

Moradores garantiram que as vítimas são trabalhadores e não têm envolvimento com crimes. A motivação dos tiros será investigada. Ninguém foi preso ainda.