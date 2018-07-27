Suspeitos de vários assaltos são presos em Castelo

Fachada da Delegacia de Castelo Crédito: Geizy Gomes | Gazeta Online

ocorrido em junho deste ano, os bandidos levaram R$ 40 mil de uma empresa de beneficiamento de mármore e granito. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Um trio de assaltantes de 23,27 e 32 anos, suspeito de cometer diversos assaltos, foi preso na manhã desta sexta-feira (27) durante uma operação policial em Castelo, no Sul do Estado. Em um dos crimes,. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

De acordo com a Polícia Civil, duas empresas foram alvo de ação de criminosos armados nos últimos meses. Nos dois crimes, eles renderam os funcionários e levaram grande quantidade de valores em dinheiro e outros objetos. Eles podem estar envolvidos em outros crimes.

Os suspeitos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. Nada foi apreendido com eles e as investigações seguem, já que eles podem estar envolvidos em outros assaltos. Um quarto bandido, que faz parte do bando, ainda não foi detido.

MARMORARIA ASSALTADA

Uma marmoraria localizada no bairro Aracuí, em Castelo, Sul do Estado, foi assaltada no dia cinco de junho deste ano. O local foi invadido por quatro bandidos armados que roubaram R$ 40 mil. Eles levaram o dinheiro que seria usado para pagamento de funcionários.