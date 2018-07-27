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Polícia

Suspeitos de vários assaltos são presos em Castelo

Em um dos crimes, eles levaram R$ 40 mil de uma marmoraria

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 12:53
Fachada da Delegacia de Castelo Crédito: Geizy Gomes | Gazeta Online
Um trio de assaltantes de 23,27 e 32 anos, suspeito de cometer diversos assaltos, foi preso na manhã desta sexta-feira (27) durante uma operação policial em Castelo, no Sul do Estado. Em um dos crimes, ocorrido em junho deste ano, os bandidos levaram R$ 40 mil de uma empresa de beneficiamento de mármore e granito. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Civil, duas empresas foram alvo de ação de criminosos armados nos últimos meses. Nos dois crimes, eles renderam os funcionários e levaram grande quantidade de valores em dinheiro e outros objetos. Eles podem estar envolvidos em outros crimes.
Os suspeitos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. Nada foi apreendido com eles e as investigações seguem, já que eles podem estar envolvidos em outros assaltos. Um quarto bandido, que faz parte do bando, ainda não foi detido.
MARMORARIA ASSALTADA
Uma marmoraria localizada no bairro Aracuí, em Castelo, Sul do Estado, foi assaltada no dia cinco de junho deste ano. O local foi invadido por quatro bandidos armados que roubaram R$ 40 mil. Eles levaram o dinheiro que seria usado para pagamento de funcionários.
O proprietário da marmoraria contou para a Polícia Militar que os assaltantes entraram no escritório pedindo dinheiro. Em seguida, eles conseguiram ter acesso a uma sala onde estavam R$ 40 mil (pagamento dos funcionários). Além disso, roubaram seis aparelhos de celular de funcionários e uma caminhonete da empresa, que foi abandonada em uma estrada de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim.

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