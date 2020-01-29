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Frigorífico

Suspeitos de roubar caminhão carregado de carne são presos pela PRF no ES

O caminhão, com carga avaliada em R$ 120 mil, havia sido roubado no Rio de Janeiro

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 17:53
Caminhão roubado por quadrilha estava carregado de carne suína Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Seis pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por envolvimento no roubo de um caminhão frigorífico no Rio de Janeiro. O veículo, que estava sendo transportado pelos suspeitos, estava carregado com carne de porco avaliada em R$ 120 mil.
A apreensão ocorreu na Rodovia do Sol, em Ponta da Fruta, Vila Velha. No entanto, o caminhão foi avistado pelos policiais rodoviários quando passava pela BR-101, no trevo de Guarapari.
De acordo com o inspetor da PRF, Valdo Lemos, o caminhão foi roubado na última segunda-feira (27), e o motorista foi solto na estrada. Como os criminosos seguiram no sentido norte do Rio de Janeiro, tendo como possível destino o Espírito Santo, a PRF do Rio entrou em contato com a PRF capixaba.
"A partir de então as nossas viaturas estavam alertas em relação a um veículo com essas características. Um veículo refrigerado, Volkswagen, branco", conta o inspetor.
Quando foi localizado, o caminhão já havia tido a placa trocada por uma outra, que era clonada. "Checando a placa do mesmo, vimos que ele reportava a um outro veículo, com outras características. Isso levantou nosso alerta total", afirma Valdo Lemos.
Além do caminhão, os criminosos apreendidos em outros três veículos, sendo um caminhão menor e outros dois carros de passeio, que faziam a escolta da carga roubada.
"Normalmente nesse tipo de ilícito, veículos batedores acompanham. É muito difícil, quase não acontece de estar somente o motorista, o veiculo e a carga. Sempre tem outro veiculo dando cobertura e foi o que aconteceu. Pedimos reforços para que fosse feita uma abordagem segura", diz o inspetor.
Há uma suspeita de que o outro caminhão apreendido seria utilizado para transportar a carne em frações menores, realizando entregas. Os crimes serão investigados pela Delegacia Patrimonial.
Com informações do G1 ES

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