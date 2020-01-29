Suspeitos de roubar caminhão carregado de carne são presos pela PRF no ES

Caminhão roubado por quadrilha estava carregado de carne suína Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Seis pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por envolvimento no roubo de um caminhão frigorífico no Rio de Janeiro. O veículo, que estava sendo transportado pelos suspeitos, estava carregado com carne de porco avaliada em R$ 120 mil.

A apreensão ocorreu na Rodovia do Sol, em Ponta da Fruta, Vila Velha. No entanto, o caminhão foi avistado pelos policiais rodoviários quando passava pela BR-101, no trevo de Guarapari.

De acordo com o inspetor da PRF, Valdo Lemos, o caminhão foi roubado na última segunda-feira (27), e o motorista foi solto na estrada. Como os criminosos seguiram no sentido norte do Rio de Janeiro, tendo como possível destino o Espírito Santo, a PRF do Rio entrou em contato com a PRF capixaba.

"A partir de então as nossas viaturas estavam alertas em relação a um veículo com essas características. Um veículo refrigerado, Volkswagen, branco", conta o inspetor.

Quando foi localizado, o caminhão já havia tido a placa trocada por uma outra, que era clonada. "Checando a placa do mesmo, vimos que ele reportava a um outro veículo, com outras características. Isso levantou nosso alerta total", afirma Valdo Lemos.

Além do caminhão, os criminosos apreendidos em outros três veículos, sendo um caminhão menor e outros dois carros de passeio, que faziam a escolta da carga roubada.

"Normalmente nesse tipo de ilícito, veículos batedores acompanham. É muito difícil, quase não acontece de estar somente o motorista, o veiculo e a carga. Sempre tem outro veiculo dando cobertura e foi o que aconteceu. Pedimos reforços para que fosse feita uma abordagem segura", diz o inspetor.

Há uma suspeita de que o outro caminhão apreendido seria utilizado para transportar a carne em frações menores, realizando entregas. Os crimes serão investigados pela Delegacia Patrimonial.