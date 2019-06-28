Suspeitos de assaltos em Marataízes são presos

Material apreendido pela polícia Crédito: Divulgação Polícia Militar

Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (28), em Marataízes, no Litoral Sul, três suspeitos de envolvimento em crimes na região e que estavam com armas sem registro legal. prendeu nesta quinta-feira (28), em, no Litoral Sul, três suspeitos de envolvimento em crimes na região e que estavam com armas sem registro legal.

Os homens foram abordados após a Polícia verificar um roubo que teria sido cometido por um indivíduo em uma motocicleta, e ao chegarem no bairro Cidade Nova, os PMs foram informados que um veículo Volkswagen Gol estaria dando cobertura para os assaltos e se deslocado em direção à praia.

O carro foi identificado e os homens tentaram fugir, mas foram abordados. No veículo foram encontrados um revólver calibre 32 e uma réplica de arma de fogo.

A Polícia informou, ainda, que um dos indivíduos apresentou falsa identidade, mas foi reconhecido pelos militares como foragido do sistema prisional. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL