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Após perseguição

Suspeitos de assalto próximo a shopping são presos em Vitória

A Guarda Municipal e a PM encontraram armas de fogo, facas, drogas e os pertences das vítimas no veículo em que os suspeitos estavam

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 12:03
Quatro suspeitos de roubo foram detidos após perseguição na noite desta quinta-feira (23) Crédito: Divulgação/Ciodes
Quatro pessoas foram detidas suspeitas de cometer assaltos próximo ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, em Vitória, por volta de 20h desta quinta-feira (23). De acordo com informações da Guarda Municipal, depois de perseguir um carro em que os indivíduos estavam, eles foram abordados e, na vistoria realizada no veículo, foram encontradas armas, facas, os objetos das vítimas e maconha.
Segundo a Guarda Municipal, por volta de 20h desta quinta, dois casais saíram do shopping e estavam no píer próximo ao centro de compras quando foram abordados por duas pessoas armadas, que os ameaçaram e ordenaram que entregassem celulares, relógios e carteiras.
Os bandidos fugiram em um carro, modelo Voyage, de cor branca, placas LPQ 4374, onde estavam mais duas pessoas, em direção à Avenida César Hilal. Eles foram seguidos até a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) pelas vítimas, que receberam ajuda logo após o roubo.
As vítimas decidiram parar de seguir o veículo por segurança, e acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que enviou viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar. A placa do Voyage foi registrada no sistema de Cerco Eletrônico e foram feitas buscas pelos carro em que os suspeitos estavam. Por volta de meia-noite, o sistema disparou avisando sobre a movimentação do veículo suspeito.
Uma viatura da Guarda localizou o veículo na Vila Rubim e houve perseguição. O Voyage foi alcançado e abordado também pela PM e, durante a revista, foram encontrados armas de fogo, facas, maconha, cachimbo de crack, pinos para uso de cocaína, materiais de obra, além dos pertences das vítimas do roubo. 
As vítimas reconheceram os envolvidos e o carro utilizado na fuga. Os quatro detidos foram conduzidos à Primeira Delegacia Regional de Vitória, onde a ocorrência foi registrada e os objetos apreendidos, incluindo o carro.
Suspeitos de assalto próximo a shopping são presos em Vitória

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