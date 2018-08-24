Suspeitos de assalto próximo a shopping são presos em Vitória

Quatro pessoas foram detidas suspeitas de cometer assaltos próximo ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, em Vitória, por volta de 20h desta quinta-feira (23). De acordo com informações da Guarda Municipal, depois de perseguir um carro em que os indivíduos estavam, eles foram abordados e, na vistoria realizada no veículo, foram encontradas armas, facas, os objetos das vítimas e maconha.