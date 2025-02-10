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Central Carapina

Suspeito morre baleado após confronto com a PM na Serra

Junto ao jovem de 22 anos foi encontrado um carregador de pistola. No local, com o auxílio de um cão farejador, foram localizadas 80 buchas de maconha, 14 pedras de crack, sete pinos de cocaína, uma porção da mesma droga e um rádio comunicador

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 11:58

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

10 fev 2025 às 11:58
Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar
Polícia Militar entrou em confronto com traficantes, em Central Carapina Crédito: Wilson Rodrigues
Uma intensa troca de tiros terminou com um suspeito morto e um grande volume de drogas apreendido em Central Carapina, na Serra. Durante um patrulhamento na região, dois homens abordaram uma viatura da PM informando que haviam sido surpreendidos por oito indivíduos fortemente armados.
Enquanto se deslocavam para o local indicado, os policiais foram alvo de disparos e flagraram mais de dez homens armados. Durante o confronto, parte dos suspeitos conseguiu fugir, mas um jovem de 22 anos foi encontrado ferido dentro de uma área de mata, segurando uma pistola. Ele foi socorrido ainda com vida e encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.
Durante o atendimento médico, um carregador de pistola foi encontrado com o suspeito ferido. Além disso, com o auxílio de um cão farejador, a equipe da Polícia Militar localizou 80 buchas de maconha, 14 pedras de crack, sete pinos de cocaína, uma porção da mesma droga e um rádio comunicador. Também foram apreendidos sete munições calibre 9mm, uma pistola, quatro carregadores de pistola, dois celulares e R$ 200 em espécie, segundo a Polícia Militar.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está sob responsabilidade da Delegacia Regional da Serra. As armas apreendidas serão encaminhadas para o Departamento de Balística Forense da Polícia Científica (PCIES), enquanto as drogas serão analisadas no Laboratório de Química Forense e, posteriormente, incineradas. O corpo do suspeito foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para necropsia e posterior liberação aos familiares.
O caso segue sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que apura ocorrências de confrontos com agentes de segurança do Estado.

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