Suspeito fica ferido em tiroteio durante operação no Morro do Macaco

Armas, drogas e munições foram apreendidas nesta terça-feira em operação no Morro do Macaco Crédito: Reprodução/PMES

Um patrulhamento da Polícia Militar na região do Morro do Macaco, em Tabuzeiro, Vitória, terminou em tiroteio, suspeitos detidos e armas apreendidas. De acordo com a corporação, foram realizados disparos de arma de fogo por suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas local. A ação fez com que os agentes reagissem, com solicitação de apoio inclusive do helicóptero do Notaer.

O Capitão Almeida, da Polícia Militar, informou que a polícia recebeu uma denúncia de que um grupo executaria um homem no alto do Morro do Macaco nesta terça-feira. Uma equipe foi ao local e encontrou 20 suspeitos que reagiram com tiros.

Dois indivíduos foram detidos, tendo sido um deles ferido no braço por um dos tiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O outro suspeito segurava uma bolsa carregada de drogas e foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa juntamente com o material apreendido.

Na operação, foram apreendidos duas pistolas, um kit RONI completo (equipamento que transforma a pistola em uma espécie de carabina), 5 carregadores, 82 munições calibre 9mm, 21 munições calibre .40, 496 pinos de cocaína, 41 buchas de maconha, uma pedra de crack, seis embalagens com cocaína pesando aproximadamente 2kg, uma balança de precisão, sete celulares, 10 rádios comunicadores e R$ 451.